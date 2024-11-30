В Петербурге арестовали мужчину за избиение соседа битой

Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»

Tекст: Алексей Дегтярев

МВД Казахстана инициировало розыск Даурена Мусы, он обвиняется по статье о мошенничестве с использованием обмана или злоупотребления доверием через информационную систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана размещены личные данные и фото 50-летнего бизнесмена Мусы. Инициатором поиска выступает МВД республики, информация находится в разделе «Розыск преступников».

В 2021 году Муса заявлял, что второй летный образец челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне. Занимавший тогда пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что «Буран» следует передать городу Байконуру.

Сообщалось также, что Казахстан планировал отсудить «Бураны» у владельца.

В феврале 2021 года суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.