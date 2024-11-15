Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.0 комментариев
Охранника ТЦ во Владивостоке избили и залили перцовым баллончиком
В торговом центре во Владивостоке неизвестные напали на охранника, избили его битой и распылили в лицо перцовый газ, когда он заступился за девушку-продавца.
Во Владивостоке полицейские занимаются расследованием инцидента, в котором на охранника торгового центра напали с битой и перцовым баллончиком, передает РИА Новости. Нападение произошло в торговом центре «Надежда», где, по данным местных Telegram-каналов, вечером в четверг неизвестные избили битой и распылили газовый баллончик в мужчину. Видеозапись с камер наблюдения зафиксировала произошедшее.
Согласно заявлению очевидцев, конфликт начался из-за ссоры между тремя несовершеннолетними и девушкой-продавцом одного из магазинов. Охранник вмешался в конфликт, после чего был атакован. Ситуация получила огласку после того, как информация распространилась в соцсетях.
По официальным данным УМВД по Приморскому краю, в полицию поступило сообщение от охранника магазина, расположенного на улице Фадеева. В заявлении отмечалось, что двое неизвестных напали на его напарника. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются детали происшествия и личности нападавших.
Ранее полиция в Москве задержала охранника столичного универмага за избиение посетителя магазина. Следователи в Новосибирске по поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета. А суд в Москве арестовал охранника выстрелил в десятилетнего мальчика сигнальной ракетой.