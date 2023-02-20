Охранника универмага на Комсомольской площади арестовали за избиение посетителя

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20 февраля, понедельник | Последнее обновление — 12:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022?
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Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны.
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В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Охранника универмага на Комсомольской площади арестовали за избиение посетителя
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Охранник столичного универмага задержан полицией за избиение посетителя магазина, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудники полиции задержали охранника универмага на Комсомольской площади, который сначала поругался с посетителем, в затем повалил его и ударил ногой по голове, передает АГН «Москва». Потерпевшего на скорой увезли в больницу.
Охранника арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее в Москве арестовали выстрелившего в ребенка сигнальной ракетой охранника.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Рар: «Простодушие» Бербок вызывает умиление у немецкого общества
Немецкий политолог Рар: Бербок может стать новым канцлером Германии в 2025 году
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Анналена Бербок прославилась своими странными заявлениями, но «зеленым» политикам многое прощается в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава германского МИД Анналена Бербок рекомендовала российскому президенту Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», чтобы весь мир был счастлив.
«Глава нашего МИД известна своими, мягко говоря, странными изречениями. На ее счету уже заявления о «танковых войнах во времена Наполеоновских сражений», расположенные «на расстоянии более ста тысяч км» от Германии страны и «война против России», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.
«Теперь она считает, что мир во всем мире наступит после того, как Владимир Путин покрутится вокруг себя, – иронизирует собеседник. – Кто-то объясняет подобные высказывания чудовищным невежеством Бербок. Все помнят, как она два года тому назад, когда боролась за пост канцлера Германии, искусственно приукрашивала свою биографию в части образования».
«Но вынужден признать, что в западных СМИ «странности» госпожи Бербок нарочно не замечают и почти никогда не высмеивают. Более того, другие германские дипломаты очень мягко и вежливо корректируют ее заявления», – указывает политолог.
«С тех пор, как Анналена Бербок заняла пост главы дипломатического ведомства, заговорив о «феминистской внешней политике», она пользуется ошеломляющим успехом среди населения. «Зеленым» политикам в целом довольно многое прощается», – продолжил он.
«Бербок обрела своего рода имидж Жанны д’Арк, которая успешно сражается с неугодными Западу «диктаторами». И ее «простодушие» вызывает умиление у простых немцев. Не исключаю, что она даже может стать новым канцлером ФРГ в 2025 году», – заключил Рар.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив.
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди», цитирует ТАСС. В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет».
Между тем французской издание Journal du Dimanche пишет, что, по словам дипломатического источника, министр иностранных дел Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска Бундестага из-за ситуации на Украине.
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Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили за сутки более 605 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».
Отмечается, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В пресс-службе добавили, что на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
В сообщении говорится, что в районе населенного пункта Первомайское ДНР вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.
В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что вредствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое ДНР, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка ЛНР и города Херсон.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», – указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
Эксперт указал на неудачу первой встречи представителей США и Китая после инцидента с аэростатом
Политолог Ткаченко: Первая встреча Блинкена и Ван И после инцидента с аэростатом прошла неудачно
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Очевидно, что Вашингтон заинтересован в сохранении диалога с Пекином. Но Штатам это надо для последующего давления на Китай, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя итоги встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
«По итогам встречи Энтони Блинкена и Ван И стоит в первую очередь обратить внимание на тон заявления Госдепа. Традиционно, когда переговоры проходят совсем не по плану, в итоговом сообщении излагается лишь позиция одной стороны», – рассказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Нынешние переговоры – не исключение. Итоговое резюме сделано в худших традициях холодной войны. И это дает нам основания полагать, что разговор прошел неконструктивно для обеих стран», – полагает собеседник.
По словам эксперта, оценить возможную степень эскалации отношений Вашингтона и Пекина не представляется возможным. «Мы пока не знаем, до какой степени Джо Байден намерен отстаивать интересы американских компаний, которые из-за его же политики оказались в Китае под давлением», – пояснил он.
«И самое главное, сам Пекин не дает понять, насколько он намерен вернуть себе Тайвань к 2027 году, о чем уже говорят эксперты. Вместе с тем важен сам факт состоявшейся встречи. Судя по всему, Штаты настроены на некий диалог. Другое дело, что он нужен им для дальнейшего давления на Китай», – говорит политолог.
Ткаченко также согласился с тем, что нынешнее противостояние Китая и США в некотором роде имеет предпосылки, аналогичные тем, которые были перед началом спецоперации России на Украине.
«США не соблюдают «политику одного Китая», в которой четко сказано, что Вашингтон не должен направлять на Тайвань официальных лиц. Но уже неоднократные визиты делегаций говорят о том, что Белый дом нарушает статус-кво. Китай, конечно, пока не выдвигал никаких ультиматумов в адрес Вашингтона. Но ситуация обостряется», – пояснил он.
«Стоит отметить, что нынешнее положение дел в американо-китайских отношениях полезно и для России. Нам не свойственно «дружить с кем-то против общего врага». Но США вынуждены сейчас пересматривать приоритеты, переключая внимание с Украины и Европы на азиатский регион», – заключил Ткаченко.
Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Это первый диалог двух стран после инцидента с китайским аэростатом.
В Госдепе сказали, что встреча прошла «вдали от СМИ». Блинкен заявил о нежелании США начинать «новую холодную войну» с Китаем, но предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки спецоперации России на Украине.
США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он также отметил, что «предоставление летальной помощи России приведет к серьезным последствиям» в отношениях двух стран.
Вместе с тем Ван И не стал извиняться перед Блинкеном за историю с аэростатом. Вместо этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая потребовал от госсекретаря США устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом.
Как сообщили в МИД Китая, на переговорах в Мюнхене Ван И озвучил «твердую и справедливую позицию» Пекина. Он потребовал от США «изменить курс».
Напомним, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно.
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Российские военные взяли Артемовск в полукольцо
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Российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, судя по карте боевых действий, Артемовск находится в каре, полуокружении, в городе идут бои. Российские военные готовятся к началу артобстрела западной части города, за которой в данный момент наблюдение затруднено, передает ТАСС.
Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
«Призывают постоянно, ведь «мобиков», по мнению киевского командования, не жалко. Уже потом расходуют кадровых военных и наемников», – пояснил он.
Эксперт также отметил, что в последнее время артиллерийские атаки на Донецк стали менее интенсивными. Он связывает это с нехваткой боеприпасов у украинских военных, напомнив, что российские военные недавно уничтожили американские гаубицы М777 и РСЗО. В этой связи крупную часть артиллерии Киев вынужден перебросить на Артемовск и Угледар.
По мнению Гагина, взятие Артемовска российскими военными является вопросом времени, однако торопиться не стоит.
«Когда спрашивают, почему так долго, я просто приглашаю людей на фронт: приезжайте, посмотрите, как здесь, чтобы понять, почему так медленно. Сейчас мы стараемся беречь личный состав и как можно качественнее поражать живую силу противника. Я бы не торопился, продолжал бы перемалывать части противника. Это удобно и уже отработано», – пояснил он.
Эксперт добавил, что Артемовск уже перестал быть «городом-крепостью, где ВСУ могли показать всему миру стойкость своих солдат», сейчас он стал «пунктом утилизации военнослужащих Украины».
Гагин пояснил, что потери ВСУ в Артемовске составляют тысячи и тысячи человек. По его словам, бывают дни, когда ВС России ликвидируют за один день сотню бойцов ВСУ – это очень много на таком участке фронта.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Минобороны опровергло сообщения об увольнении боевых офицеров ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли увольнение офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР после вхождения в состав ВС РФ
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Сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что с 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.
Отмечается, что ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось.
«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Сети распространилась информация, что Эдуард Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования, пишет РБК.
Позже Эдуард Басурин заявил, что больше не является официальным представителем народной милиции ДНР, он пенсионер.
В Совфеде оценили слова Борреля о членстве Украины в европейской семье
Сенатор Долгов назвал заявление Борреля о членстве Украины в европейской семье чистой демагогией
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Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС, Боррель просто отрабатывает повестку США. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Константин Долгов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи из-за того что ее бомбят, осталось только институционализировать это решение.
«Если Украина выживет как самостоятельное государство, в чем я сомневаюсь, то ее путь в ЕС будет очень долгим и непростым. Помимо поляков и прибалтов мало кто вообще поддерживает эту идею. Да и сама страна не соответствует практически ни одному критерию», – считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Боррель меньше всего обеспечивает интересы европейских стран. Он, равно как и Урсула фон дер Ляйен, фактически посажены на места американцами. Именно поэтому их основная задача – отрабатывать повестку Вашингтона», – продолжил собеседник.
«Очередное заявление главы внешнеполитической службы ЕС – чистая демагогия. В нынешнем состоянии разрухи Украина почти никому не нужна. Причин много – и политические, и экономические, и военные. Саммит ЕС в Киеве показал, что заявка Украины на вступление в союз просто похоронена», – заключил Долгов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Мюнхене заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят. По его словам, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям.
Боррель также сообщил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить их производство. Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
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Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя
Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.
По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.
Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом
Kresy: Активисты в Варшаве сорвали встречу с украинской писательницей Забужко
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy, активисты прервали «скандальную» встречу в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, выразив несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны, передает РИА «Новости».
Во время выступления Забужко активисты выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой» и развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример – Бандера».
Ранее обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой.
ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.
На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта из-за крупного ДТП с жертвами
Из-за столкновения трех легковых автомобилей на Крымском мосту полностью остановлено движение автотранспорта, сообщили в экстренных службах.
По данным аварийных служб, в результате ДТП на Крымском мосту в сторону Керчи погибли три человека, один пострадал. Движение автотранспорта в данный момент остановлено в обе стороны, передает ТАСС.
Как позднее сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, движение будет возобновлено через час-полтора.
«Пробка есть, но небольшая. Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Экстренные службы выехали сразу туда», – отметил он.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел инцидент, был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
Пассажир выбежал голым на взлетно-посадочную полосу в Домодедово
В пятницу в столичном аэропорту Домодедово дебошир устроил перепалку на борту и выбежал на взлетно-посадочную полосу, где разделся, а затем попытался убежать от сотрудников аэропорта.
Как сообщает издание MSK1 со ссылкой на социальные сети, скандал устроил пассажир рейса Москва-Казань по имени Алексей. Отмечается, что на борту сильно матерился и громко разговаривал. Бортпроводница сделала ему замечание, после чего мужчина выбежал на улицу и начал раздеваться.
В пресс-службе авиакомпании S7, выполнявшей авиаперевозку, корреспонденту MSK1 сообщили, что мужчина «нарушил правила поведения на борту»: у мужчины были признаки алкогольного опьянения, он не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался.
По решению командира воздушного судна был вызван наряд полиции. Во время ожидания наряда полиции пассажир вышел из самолета на перрон, разделся. После прибытия сотрудников полиции, пассажир был задержан и снят с рейса.
На пассажира составили административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ранее полиция задержала на Курском вокзале в центре Москвы мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.
Зеленский заявил о непростой ситуации на угледарском направлении
Президент Украины Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар
Президент Украины Владимир Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар.
Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего в новом расширенном формате, в ходе которого генерал ВСУ Юрий Содоль докладывал, что на угледарском направлении ситуация очень непростая, передает ТАСС.
Зеленский добавил, что на заседании ставки главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о ситуации в целом на фронте, сделав особый акцент на мобилизации. По словам Зеленского, речь шла о подготовке действий украинской стороны на ближайшую перспективу. Зеленский также сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о формировании новых бригад так называемой гвардии наступления.
Напомним, в минувшую субботу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на угледарском направлении.
В России заблокировали сайт NAVI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту киберспортивной команды с Украины NAVI
Доступ к сайту украинской мультигейминговой киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI), ограничен на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
По данным сервиса, доступ ограничивается к сайту navi.gg, причины ограничения не указаны, передает ТАСС.
Ранее капитан состава по Counter Strike: Global Offensive Кирилл Михайлов (Boombl4) был исключен из активного ростера команды Natus Vincere по CS:GO из-за «репутационных рисков».
Напомним, Михайлов входил в состав команды, когда та выиграла главный турнир PGL Major в Стокгольме по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом 2 млн долларов.
Боррель назвал ЕС армией Украины
Боррель: Евросоюз – это армия Украины
Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
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