Угнавшим автомобиль в ХМАО оказался начальник ИВС

Начальник ИВС Ханты-Мансийска угнал авто и врезался в сугроб

Tекст: Вера Басилая

Сотрудником полиции, угнавшим автомобиль в Лангепасе, оказался начальник изолятора временного содержания в Ханты-Мансийске. Источник в правоохранительных органах сообщил, что он был уволен из органов внутренних дел после инцидента, ему грозит реальный срок за угон автомобиля, передает РИА «Новости».

Согласно данным УМВД по Югре, инцидент произошел в Лангепасе вечером в среду. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением об угоне иномарки. Она оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку. Выйдя из магазина, она обнаружила, что автомобиль исчез.

Автомобиль был найден правоохранителями в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился мужчина с признаками опьянения, который не смог объяснить свой поступок. 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что он является сотрудником полиции из Ханты-Мансийска, находящимся в отпуске. В Лангепас он приехал навестить родственников.

Ранее пьяный полицейский в Югре выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan, в результате чего погибла женщина.

