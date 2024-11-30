30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.8 комментариев
Угнавшим автомобиль в ХМАО оказался начальник ИВС
Начальник ИВС Ханты-Мансийска угнал авто и врезался в сугроб
Начальник изолятора временного содержания в Ханты-Мансийске уволен после угона автомобиля в Лангепасе, сообщили в правоохранительных органах.
Сотрудником полиции, угнавшим автомобиль в Лангепасе, оказался начальник изолятора временного содержания в Ханты-Мансийске. Источник в правоохранительных органах сообщил, что он был уволен из органов внутренних дел после инцидента, ему грозит реальный срок за угон автомобиля, передает РИА «Новости».
Согласно данным УМВД по Югре, инцидент произошел в Лангепасе вечером в среду. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением об угоне иномарки. Она оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку. Выйдя из магазина, она обнаружила, что автомобиль исчез.
Автомобиль был найден правоохранителями в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. Внутри находился мужчина с признаками опьянения, который не смог объяснить свой поступок. 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что он является сотрудником полиции из Ханты-Мансийска, находящимся в отпуске. В Лангепас он приехал навестить родственников.
Ранее пьяный полицейский в Югре выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan, в результате чего погибла женщина.