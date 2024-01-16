На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Югре
В Югре полицейский выехал на встречную полосу и совершил ДТП, в котором погибла женщина
В Ханты-Мансийском автономном округе пьяный полицейский за рулем автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Nissan, в результате погибла женщина, подозреваемого привлекли к административной ответственности и уволили, сообщили в УМВД по Югре.
В сообщении уточняется, что столкновение произошло на 19-м км автодороги Сургут – Нижневартовск, женщина-пассажир автомобиля Nissan скончалась на месте, водитель Toyota – сотрудник полиции получил травмы, передает ТАСС.
По версии следствия, подозреваемый находился в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, а полицейского еще и привлекли в ответственности за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности. Кроме того, проводится служебная проверка, после которой сотрудника полиции уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности его начальников, сам он будет отправлен под суд.
Ранее в Крыму пьяный полицейский сбил пешехода насмерть, было возбуждено уголовное дело.