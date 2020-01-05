В Крыму пьяный полицейский сбил пешехода насмерть

СК России по республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району. Мужчина подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.

«26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов – мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений сегодня скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести», – сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан. Отмечается, что расследование данного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Ранее в Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника.