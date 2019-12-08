В Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника

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8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зеленскому к переговорам с Путиным дали вредные советы

Порошенко, исходя из собственного опыта, предостерег Зеленского от встречи с Путиным с глазу на глазФото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС
В понедельник в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Украину на нем будет представлять Владимир Зеленский. Ему уже дали несколько советов, как вести себя с Владимиром Путиным. Один из них – избегать переговоров с российским лидером один на один. Помогут ли эти рекомендации Зеленскому и каких итогов вообще стоит ждать от встречи в «нормандском формате»? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на это не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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              В Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника

              8 декабря 2019, 18:41

              Текст: Ольга Никитина

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              Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Lada Priora, сбил 15-летнего подростка в Омске. В сообщениях местных СМИ говорится, что это произошло на пешеходном переходе, однако в управлении МВД России по региону заявили, что школьник переходил дорогу в неположенном месте.

              Видео с места аварии опубликовано в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на запись, так как на ней звучит нецензурная лексика).

              Уточняется, что ДТП произошло на улице 22 Апреля. На записи видно, как полицейский и прохожие оказывают помощь пострадавшему, который лежит на дороге. Потом сотрудник полиции звонит по телефону.

              В управлении МВД по Омской области сообщили местному изданию om1.ru, что сообщение о ДТП с участием полицейского поступило около 19.00 часов по местному времени.

              В ведомстве заявили, что полицейский допустил наезд на подростка 2004 года рождения, переходившего проезжаю часть в неположенном месте. Молодого человека госпитализировали.

              Обстоятельства аварии выясняются, по факту ДТП проводится проверка.

              Ранее очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП в Зеленограде, где водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе.


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