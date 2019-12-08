В Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника

Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Lada Priora, сбил 15-летнего подростка в Омске. В сообщениях местных СМИ говорится, что это произошло на пешеходном переходе, однако в управлении МВД России по региону заявили, что школьник переходил дорогу в неположенном месте.

Видео с места аварии опубликовано в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на запись, так как на ней звучит нецензурная лексика).

Уточняется, что ДТП произошло на улице 22 Апреля. На записи видно, как полицейский и прохожие оказывают помощь пострадавшему, который лежит на дороге. Потом сотрудник полиции звонит по телефону.

В управлении МВД по Омской области сообщили местному изданию om1.ru, что сообщение о ДТП с участием полицейского поступило около 19.00 часов по местному времени.

В ведомстве заявили, что полицейский допустил наезд на подростка 2004 года рождения, переходившего проезжаю часть в неположенном месте. Молодого человека госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП в Зеленограде, где водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе.