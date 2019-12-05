Женщину с двумя детьми сбили на переходе в Зеленограде

Очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП в Зеленограде, где водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Около 18.30 мск в Зеленограде на улице Каменка на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Lada сбил женщину и двоих детей. Движение затруднено», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным СМИ, пострадавшие госпитализированы, водителя допросили полицейские, которые работают на месте аварии. Видео с места ЧП публикует «Рен ТВ».

Ранее в городе Клинцы священник сбил на переходе беременную женщину с ребенком.