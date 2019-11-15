Священник сбил на «зебре» беременную женщину и ребенка

В городе Клинцы священник на минивэне Hyundai Grand Starex сбил на «зебре» беременную женщину и ее дочь. В Клинцовской епархии заявили, что священнослужитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, а пешеходный переход, на котором случилось ДТП, плохо освещен.

В сообщении на сайте епархии говорится, что «епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир и весь клир усердно молится о здравии и благополучии претерпевших и продолжающих претерпевать страдания в результате этого трагического происшествия».

«К сожалению, никто не застрахован от подобной страшной случайности. Судя по всему, здесь нельзя вести речь о злом умысле или каком-то грубом нарушении ДТП со стороны священника: он управлял автомобилем в трезвом состоянии, а местом происшествия, случившегося в темное время суток, стал слабоосвещенный пешеходный переход», – также указали в епархии.

Отмечается, что «решение о мерах канонического характера (...) будет принято по результатам расследования данного происшествия компетентными органами».

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел 13 ноября: минивэн Hyundai Grand Starex, за рулем которого находился священник, сбил беременную женщину и ее дочь, когда те переходили через дорогу в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, сообщает портал «Наш Брянск».

«Батюшка на сером микроавтобусе. Мы с мамой шли, и прямо у нас на глазах он сбил женщину беременную и дочку ее. Мы сразу скорую вызвали. Скорая приехала, женщину погрузили и увезли. Девочка вместе с ними поехала», – цитирует местное издание «Город ТВ» слова очевидицы.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов.

Отметим, что за последние годы произошло несколько резонансных происшествий с участием священников. Так, в начале 2019 года пьяный клирик устроил ДТП в Псковской области; другой священник, устроивший пьяное ДТП в Ростове-на-Дону, в итоге стал настоятелем храма.

До этого, в 2018 году, священнослужитель украл сумку и угнал автомобиль. В 2017 году настоятель храма насмерть сбил велосипедистку, а в 2016 году нетрезвый батюшка стал виновником ДТП со смертельным исходом.