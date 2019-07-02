Устроивший пьяное ДТП священник стал настоятелем храма

Иерея Димитрия Кивилиди, устроивший в 2017 году в состоянии алкогольного опьянения крупное ДТП в Ростове-на-Дону, назначили настоятелем храма в ростовской станице Мишкинская, следует из размещенного на сайте епархии указа.

Соответствующий документ о назначении иерея на новую должность в храме Рождества Иоанна Предтечи подписал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, пишет «Интерфакс».

До этого Кивилиди был священником в храме Казанской иконы Божией Матери Ростова-на-Дону.

В начале 2017 года Кивилиди признали виновником аварии, в результате которой в Ростове-на-Дону столкнулись семь автомобилей и пострадали два человека, включая ребенка. При этом экспертиза показала, что священник находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого митрополит Меркурий запретил ему участвовать в службах. Однако через несколько дней Кивилиди восстановили в служении после того, как он раскаялся.

За последние годы произошло несколько резонансных происшествий с участием священников: в начале 2019 года пьяный клирик устроил ДТП в Псковской области, в 2018 году священнослужитель украл сумку и угнал автомобиль, в 2017 году настоятель храма насмерть сбил велосипедистку, а в 2016 году нетрезвый батюшка стал виновником ДТП со смертельным исходом.