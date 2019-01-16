Устроивший ДТП в Псковской области священник был пьян

Заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления, клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Псковской области Андрей Парфенов устроил ДТП, в котором пострадали два человека, на момент аварии священнослужитель был пьян, сообщил представитель УГИБДД региона.

Авария произошла в городе Великие Луки, на улице Фурмана, 12 января в 0.34 по местному времени, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Водитель автомобиля Toyota Camry не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Daewoo Nexia. В результате происшествия пострадали две пассажирки Daewoo 1975 и 1993 года рождения.

«Водитель был освидетельствован, у него установлено алкогольное опьянение», – отметил представитель УГИБДД.

По тем же данным, священник был привлечен к административной ответственности. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет приниматься после результатов судмедэкспертизы, которая установит тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевших.

За рулем Toyota был иеродиакон Андрей Парфенов 1983 года рождения. С 2004 по 2007 год он проходил обучение в Киевской духовной семинарии и академии. Местом служения священника является должность заведующего канцелярией Великолукского Епархиального управления.

В мае 2017 года в Ульяновске местный священник и его брат решили устроить гонки на мотоциклах и разбились.