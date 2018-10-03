Пермский священник отделался штрафом за пьяный угон

Свердловский районный суд Перми оштрафовал священника, который в нетрезвом состоянии украл сумку в торговом комплексе и угнал автомобиль.

Уголовное дело о краже и угоне автомобиля без цели хищения было возбуждено в отношении священника Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря Пермской епархии РПЦ в Перми, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию суда.

Напившись, он пришел в ТРК «Семья», украл там сумку, а потом угнал автомобиль.

«Уголовное дело прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей за кражу и 15 тыс. рублей за угон», – сообщили в суде.

В сентябре в Сургуте священника, пойманного за езду в нетрезвом виде, оштрафовали на 1 тыс. рублей за неповиновение требованию сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный священник устроил под Ярославлем смертельное ДТП.