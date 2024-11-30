В Иркутске мигрант выбросил дочь из окна после избиения

СК: В Иркутске мигрант избил и выбросил 17-летнюю дочь из окна

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, приезжий из Узбекистана избил свою 17-летнюю дочь и выбросил ее из окна четвертого этажа. Девушка была доставлена в больницу с многочисленными переломами тела и конечностей. В медицинском учреждении она дала показания против отца, следует из сообщения на сайте СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу по ходатайству следствия. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. В ведомстве добавили, что мужчина не признал свою вину.

Ранее в Петербурге задержали женщину из Средней Азии, которую подозревают в убийстве своего соотечественника осколком стеклянной бутылки.