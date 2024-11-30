30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
В Петербурге приезжая из Средней Азии задержана за убийство соотечественника
В Петербурге задержали женщину из Средней Азии, подозреваемую в убийстве своего соотечественника осколком стеклянной бутылки, сообщило городское ГСУСК России.
По данным следствия, у дома на улице Первого мая в поселке Парголово между женщиной и ее соотечественником произошел конфликт. Во время ссоры она нанесла не менее одного удара осколком стеклянной бутылки в шею мужчины. После нападения она скрылась с места преступления, но была задержана правоохранительными органами, передает РИА «Новости».
Прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. В отношении задержанной гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее в Петербурге задержали мигрантов из Таджикистана за кражи телефонов с помощью объятий.
Также ранее сообщалось, что количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов в России увеличилось на 69%.