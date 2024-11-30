В Петербурге приезжая из Средней Азии задержана за убийство соотечественника

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, у дома на улице Первого мая в поселке Парголово между женщиной и ее соотечественником произошел конфликт. Во время ссоры она нанесла не менее одного удара осколком стеклянной бутылки в шею мужчины. После нападения она скрылась с места преступления, но была задержана правоохранительными органами, передает РИА «Новости».

Прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. В отношении задержанной гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Петербурге задержали мигрантов из Таджикистана за кражи телефонов с помощью объятий.

Также ранее сообщалось, что количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов в России увеличилось на 69%.