Семь беспилотников были обнаружены и сбиты над Брянской областью силами ПВО

Tекст: Денис Тельманов

Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Богомаза.



Губернатор рассказал, что беспилотники были обнаружены и ликвидированы без жертв и разрушений. Богомаз отметил, что действия сил ПВО позволили избежать серьезных последствий.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщил Богомаз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО в ночь на 29 ноября уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими территориями, включая Ростовскую область и Краснодарский край, согласно данным Минобороны. Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, предотвратив очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

В частности, украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.