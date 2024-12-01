30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Силы ПВО уничтожили семь дронов над Брянской областью
Семь беспилотников были обнаружены и сбиты над Брянской областью силами ПВО
В Брянской области семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены силами ПВО без жертв и разрушений.
Семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Александра Богомаза.
Губернатор рассказал, что беспилотники были обнаружены и ликвидированы без жертв и разрушений. Богомаз отметил, что действия сил ПВО позволили избежать серьезных последствий.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщил Богомаз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО в ночь на 29 ноября уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими территориями, включая Ростовскую область и Краснодарский край, согласно данным Минобороны. Российские силы противовоздушной обороны перехватили 11 украинских беспилотников в ночь на 30 ноября, предотвратив очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.
В частности, украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.