Китайские компании приостановили экспорт в Россию из-за падения курса рубля

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, многие китайские экспортеры временно прекратили продажи на российских платформах электронной коммерции из-за падения курса рубля и опасений дальнейшей девальвации, передает РБК.

Основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat Энди Го заявил, что снижение курса рубля приводит к увеличению цен на китайские товары для россиян, что сокращает объем заказов и уменьшает прибыль китайских продавцов.

Го также отметил, что международные санкции усложняют использование платежных систем на основных российских платформах, вынуждая экспортеров обращаться к сторонним компаниям с высокими комиссиями.

При этом на российских маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, работают около 150 тыс. китайских компаний, и их количество продолжает расти.

Специалист по цепочкам поставок Пэн Бяо указал на низкое количество компаний, готовых уйти с российского рынка, несмотря на риски.

Джордан Си, другой китайский бизнесмен, подчеркнул, что падение курса рубля, высокий уровень возвратов и логистические расходы вынуждают некоторых продавцов отказываться от возврата товаров в Китай, что приводит к значительным финансовым потерям.

Ранее курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет.