30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.6 комментариев
Китайские компании приостановили экспорт в Россию из-за падения курса рубля
Резкое падение курса рубля привело к приостановке экспорта китайских товаров на российские платформы электронной коммерции, следует из данных South China Morning Post.
По данным издания, многие китайские экспортеры временно прекратили продажи на российских платформах электронной коммерции из-за падения курса рубля и опасений дальнейшей девальвации, передает РБК.
Основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat Энди Го заявил, что снижение курса рубля приводит к увеличению цен на китайские товары для россиян, что сокращает объем заказов и уменьшает прибыль китайских продавцов.
Го также отметил, что международные санкции усложняют использование платежных систем на основных российских платформах, вынуждая экспортеров обращаться к сторонним компаниям с высокими комиссиями.
При этом на российских маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, работают около 150 тыс. китайских компаний, и их количество продолжает расти.
Специалист по цепочкам поставок Пэн Бяо указал на низкое количество компаний, готовых уйти с российского рынка, несмотря на риски.
Джордан Си, другой китайский бизнесмен, подчеркнул, что падение курса рубля, высокий уровень возвратов и логистические расходы вынуждают некоторых продавцов отказываться от возврата товаров в Китай, что приводит к значительным финансовым потерям.
Ранее курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет.