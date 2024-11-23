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ЗАЭС подключили к основной линии энергоснабжения
Запорожскую АЭС подключили к основной линии энергоснабжения
Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии 750 кВ «Днепровская», которая была отключена из-за срабатывания автоматики, сообщили представители станции.
На Запорожской АЭС вновь заработала высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская», следует из сообщения в Telegram-канале ЗАЭС.
Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ «Днепровская» и резервной 330 кВ «Ферросплавная -1». В настоящее время обе линии находятся в рабочем состоянии, что обеспечивает стабильную подачу электроэнергии на станцию.
Представители ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах нормы и не превышает естественные фоновые значения. Это подтверждает безопасность эксплуатации энергоблоков станции и отсутствие угрозы для окружающей среды.
Ранее на Запорожской АЭС автоматикой была отключена линия 750 кВ «Днепровская», и питание идет от линии «Ферросплавная-1».
Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.