  • Новость часаКремль: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    Маск предсказал быстрое банкротство США
    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет
    Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    18 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 11:31 • Новости дня

    ЗАЭС подключили к основной линии энергоснабжения

    Запорожскую АЭС подключили к основной линии энергоснабжения

    Tекст: Вера Басилая

    Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии 750 кВ «Днепровская», которая была отключена из-за срабатывания автоматики, сообщили представители станции.

    На Запорожской АЭС вновь заработала высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская», следует из сообщения в Telegram-канале ЗАЭС.

    Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ «Днепровская» и резервной 330 кВ «Ферросплавная -1». В настоящее время обе линии находятся в рабочем состоянии, что обеспечивает стабильную подачу электроэнергии на станцию.

    Представители ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах нормы и не превышает естественные фоновые значения. Это подтверждает безопасность эксплуатации энергоблоков станции и отсутствие угрозы для окружающей среды.

    Ранее на Запорожской АЭС автоматикой была отключена линия 750 кВ «Днепровская», и питание идет от линии «Ферросплавная-1».

    Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР

    Батальон ВСУ понес крупные потери в ДНР из-за отсутствия огневой поддержки

    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения.

    Солдаты 155-го батальона 117-й бригады территориальной обороны Украины, находящиеся в районе Красного Лимана на подконтрольной Киеву территории ДНР, пожаловались на значительные потери из-за отсутствия огневой поддержки. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    Военнослужащий по имени Иван отметил, что в его роте осталось только три человека, а в других – максимум шесть-семь. Он заявил, что батальон практически уничтожен.

    Другой боец, Олег, рассказал о постоянном огневом воздействии со стороны Российской армии, упомянув об атаках танков и самоходных артиллерийских установок. «Бывало, что они работали по несколько часов», – отметил он, добавив, что снаряды попадали с большой точностью. По его словам, на 10 кв. метров приходилось восемь снарядов.

    Как сообщает украинское издание, с апреля текущего года батальон находится в подчинении 63-й отдельной механизированной бригады. Вначале она обеспечивала огневую поддержку, затем это прекратилось, что привело к значительным потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике. Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, тем самым ограничив снабжение украинской группировки. В Курской области российские военнослужащие уничтожили БМП Marder украинской армии с помощью FPV-дронов.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев утверждает, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

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    22 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    ВС России перерезали ключевую трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

    Российские силы заблокировали трассу Запорожье – Великая Новоселка в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы подошли к ключевой трассе, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, что ограничивает снабжение украинской группировки.

    Российские вооруженные силы перерезали ключевую трассу снабжения украинской группировки в поселке Великая Новоселка, сообщает ТАСС. Это произошло после того, как российские войска приблизились к дороге, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку. Данная трасса являлась важной артерией для снабжения украинских сил в этом районе.

    Представители силовых структур отметили, что несмотря на перерезание основного маршрута, у ВСУ все еще остаются в распоряжении несколько грунтовых дорог. Однако эти альтернативные пути также находятся под огневым контролем российских военных, что значительно осложняет их использование украинскими силами.

    Ситуация в районе Великой Новоселки остается напряженной, дальнейшие события могут оказать существенное влияние на ход военных действий в этом секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России накануне продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от Великой Новоселки в ДНР. Крупнейший укрепрайон вооруженных сил Украины в Великой Новоселке оказался в огневом мешке, подтвердили источники в силовых структурах.

    Ранее сообщалось, что российские войска отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив 18 кв. км, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке.

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    23 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ из Славянска в Часов Яр

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, ведущую из Славянска в Часов Яр, что затруднило подвоз сил и ресурсов противника.

    Российские военные перерезали важную трассу снабжения Вооруженных сил Украины, ведущую из Славянска в Часов Яр, сообщает ТАСС.

    По информации силовых структур, эта дорога играла ключевую роль в снабжении украинских подразделений. Российские силы теперь установили огневой контроль и над другими дорогами, ведущими к Часовому Яру с западной стороны.

    Силовые структуры также сообщают, что украинская сторона перебросила в Часов Яр резервные силы из элитных подразделений. Эти подразделения вводят малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усиления обороны. Количество погибших украинских солдат остается высоким, и тела оставляют в промзоне из-за нехватки сил для их эвакуации.

    Военный эксперт Андрей Марочко отмечает, что российские войска берут в полуохват украинские подразделения в Часовом Яре. Российские силы продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка, что создает условия для полуохвата города. Ситуация в Часовом Яре остается сложной, но инициативу сохраняют российские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват, а также начали бои на восточной окраине Великой Новоселки.

    Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава костромских десантников уничтожили взводный опорный пункт ВСУ с пехотой в районе населенного пункта Часов Яр в Донбассе.

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт, продвижение армии России осложняется топографическими особенностями местности, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Бои в Часовом Яре длятся более полугода и до сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский, но затем ВС России освободили этот район города и, преодолев узкий перешеек, заняли центр города.

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    23 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет

    WSJ: Украина заявила о создании «более чем одной» баллистической ракеты для обороны

    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету, несмотря на финансовые сложности, сообщила в интервью The Wall Street Journal замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

    Гвоздяр заявила, что Украина намерена использовать новые вооружения для защиты от российских войск в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Однако, как пишет издание, украинской ракетной программе не хватает финансирования, что может отразиться на ее успешности.

    Эксперт по военной авиации и космосу Дуглас Барри указывает, что создание баллистических ракет требует значительных ресурсов из-за дорогих материалов, способных выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу.

    Барри также отметил, что создание оружия в крупных масштабах представляет собой дополнительную сложность для украинского военного производства.

    Ранее директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров сообщил, что Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года.

    Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ сообщил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    23 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

    Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

    «Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

    По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

    При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

    Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    22 ноября 2024, 12:22 • Новости дня
    Костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

    Десантники из Костромы уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

    Костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава костромских десантников уничтожили взводный опорный пункт ВСУ с пехотой в районе населенного пункта Часов Яр в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны сообщили, что экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» костромских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, передает РИА «Новости». Бои за населенный пункт в Донбассе продолжаются.

    В сообщении министерства уточняется, что разведывательно-поисковые действия и средства воздушной разведки позволили костромским десантникам обнаружить взводный опорный пункт ВСУ, расположенный в одном из районов Часова Яра. «Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения», – сообщили в Минобороны РФ.

    Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорные пункты, уничтожив засевших в них украинских националистов. После уничтожения пункта штурмовые подразделения костромских десантников зашли на его территорию и провели зачистку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, костромские десантники из РСЗО «Град» уничтожили военных ВСУ в районе Артемовска, уничтожили машину ВСУ с пяти километров, а также уничтожили в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ.

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    23 ноября 2024, 05:58 • Новости дня
    Зеленский разозлился на Раду за отмену заседания

    Зеленский раскритиковал Раду за страх перед угрозой российского удара

    Зеленский разозлился на Раду за отмену заседания
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство Верховной радой за отмену заседания из-за страха перед возможным российским ударом, передает РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что все протоколы безопасности на Украине остались прежними, и отсутствие воздушной тревоги означает нормальную работу всех государственных и частных структур. Президент Украины отметил, что информация от разведки должна восприниматься как информация, а не как разрешение на выходной.

    «От Верховной рады Украины и иных структур, до ветвей власти органов управления в областях… Когда нет сирены – работаем», – заявил Зеленский.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что заседание Верховной рады в Киеве было отменено из-за угрозы российского удара. Зеленский в своем обращении через Telegram заявил, что отмена такого рода мероприятий недопустима без реальной угрозы.

    Президент России Владимир Путин ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия провела комбинированный удар по украинскому промышленному комплексу в Днепропетровске. В боевых условиях испытали новую ракетную систему «Орешник» с баллистической ракетой в гиперзвуковом оснащении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте.

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла президента Украины Зеленского за предложение использовать Украину как полигон для испытаний ракет «Орешник».

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    23 ноября 2024, 00:16 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за предложение тестировать ракеты на Украине

    Мария Захарова высмеяла Зеленского за предложение использовать Украину для испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла президента Украины Зеленского за предложение использовать Украину как полигон для испытаний ракет «Орешник».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за его предложение использовать Украину в качестве полигона для тестирования вооружений. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что Зеленский и другие представители украинского режима регулярно предлагали Украину для этих целей, что, по ее мнению, привело к недавнему удару баллистической ракетой средней дальности «Орешник». «Зеленский... накаркал», – написала Захарова. 

    Также Захарова напомнила о заявлениях президента России Владимира Путина, который ранее сообщил, что в России сейчас проходят испытания нескольких систем, подобных «Орешнику». Эти испытания, по словам Путина, ведут к созданию более совершенных систем вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратил внимание на применение дальнобойного оружия против России, что вызвало критику со стороны Марии Захаровой, которая назвала его слова «просроченными» и «пронюханными».

    Зеленский также выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Владимир

    Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.

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    23 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Кремль: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Министерством обороны, проходят обучение и отправляются на спецоперацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сотни граждан России ежедневно подписывают контракты с Минобороны, передает ТАСС.

    Песков добавил, что перед отправкой на военную операцию граждане проходят специальные курсы обучения, что позволяет избежать спешных мобилизационных мероприятий. Подготовка новобранцев осуществляется на высоком уровне, что исключает необходимость дополнительных мер мобилизации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что граждане России начали активно заключать контракты с Минобороны для участия в СВО, это количество продолжает расти.

    Напомним, в октябре решил стать добровольцем на СВО ветеран ВВС из подмосковного Серпухова в 72 года.

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    22 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Боррель: Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине за столом переговоров

    Боррель предположил обсуждение Украины на переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. При этом политик отметил, что Зеленский не согласится на урегулирование без участия Киева.

    Ситуацию на Украине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. Боррель подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не примет решения без участия Украины.

    «Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», – сказал Боррель. Он также высказал поддержку разрешению на использование Киевом оружия для атак на российскую территорию.

    Боррель также назвал «тревожным предупреждением» использование Россией новой баллистической ракеты «Орешник». Ранее президент Владимир Путин сообщил о комбинированном ударе по украинскому объекту «Южмаш», подчеркнув, что для ракеты «Орешник» нет средств противодействия, она способна атаковать со скоростью 2-3 км в секунду.

    Путин отметил, что применение западного вооружения большой дальности против России не изменит хода военной операции. Комментарии Путина были сделаны в ответ на удары американским и британским оружием по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Трампа президентом США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что недопустимо в 2024 году.

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    22 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение недели российские войска освободили семь населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, нанеся значительные потери украинским формированиям, включая уничтожение американских боевых машин пехоты Bradley, сообщило Минобороны.

    В частности, подразделения группировки войск «Центр» освободили Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку, Ильинку и Новодмитровку, отразив многочисленные контратаки и нанеся серьезный урон вооруженным формированиям противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских сил на этом направлении составили более 2680 военнослужащих, также уничтожены две боевые машины пехоты Bradley, 17 боевых бронированных машин и 36 орудий полевой артиллерии. В числе уничтоженной техники также были машины западного производства, такие как американские бронетранспортеры М113 и турецкие бронемашины Kirpi.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Макаровка и нанесли поражение ряду украинских бригад, включая морскую пехоту и национальную гвардию. Потери противника здесь составили до 975 военнослужащих, семь танков, включая немецкие Leopard, и 15 артиллерийских орудий.

    На Харьковском направлении и территории Курской области успешно действовали подразделения группировки войск «Север», нанеся поражение различным украинским подразделениям и уничтожив семь танков, включая немецкие Leopard, и 73 боевые машины пехоты.

    За эту неделю подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дальнее в ДНР, нанеся значительное поражение противнику. Потери украинских сил в этом направлении превысили 3845 военнослужащих, также были уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и 16 складов с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой народной республике. Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что более половины территории Дзержинска в Донецкой народной республике находится под контролем российских войск.

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    22 ноября 2024, 22:42 • Новости дня
    Украина подготовила новые контракты с ВСУ для молодежи

    На Украине разработали контракты с ВСУ для молодежи от 18 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

    Украинские власти разрабатывают новый формат контрактов с вооруженными силами Украины (ВСУ) для молодых людей, начиная с 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Контракт позволит молодежи добровольно поступать на службу на ограниченный срок и будет включать материальное обеспечение.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Депутат Роман Костенко заявил о необходимости начинать мобилизацию с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Зеленский также анонсировал упрощение кадрового продвижения в ВСУ, не привязанного к должностям.

    Кроме того, закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, требует обновления данных всех военнообязанных в течение 60 дней. Повестка считается врученной при наличии штампа о невозможности личного вручения. Также предусмотрены меры в отношении уклонистов, включая лишение права управления автомобилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет дезертирам добровольно вернуться на службу с сохранением льгот и соцгарантий.

    Также сообщалось, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.

    Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказывал, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, поскольку могут разорвать контракт в любой момент, в отличие от украинских военных, мобилизованных на бессрочной основе.

    Коментарии (3)
    23 ноября 2024, 11:06 • Новости дня
    Киев перебросил элитные подразделения в Часов Яр

    ВСУ перебросили в Часов Яр элитные подразделения

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины усилили оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода, сообщили в силовых структурах.

    Источник в силовых структурах сообщил, что элитные подразделения ВСУ направлены для укрепления обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината, средства объективного контроля зафиксировали перемещение бойцов в промзону завода, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что ВСУ заводят солдат малыми группами, тела погибших солдат остаются в границах промзоны.

    Ранее российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, идущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.

    Также российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват.

    Кроме того сообщалось, что российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки возле Часова Яра.

    Коментарии (3)
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