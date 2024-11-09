Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе боевых действий были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила украинские бригады у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. Всего было отражено семь контратак противника, а также сорваны атаки в направлениях населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.

Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Колмаков и других.

Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области, в том числе у населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги и других. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 30 тыс. 800 военнослужащих и значительное количество техники.

Ранее ВСУ применили слезоточивый газ против своих солдат, сдававшихся в плен российским войскам в Курской области.

Минобороны сообщило, что накануне группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении.

Американское издание Washington Post отметило, что украинские боевики в Курской области находятся в тяжелых условиях, там ведется напряженная борьба.