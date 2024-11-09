В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.4 комментария
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек на Курском направлении
Украинская армия в Курской области за последние сутки потеряла до 300 военнослужащих и значительное количество техники, сообщило российское Минобороны в субботу.
В ходе боевых действий были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» поразила украинские бригады у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. Всего было отражено семь контратак противника, а также сорваны атаки в направлениях населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.
Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Колмаков и других.
Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области, в том числе у населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги и других. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 30 тыс. 800 военнослужащих и значительное количество техники.
Ранее ВСУ применили слезоточивый газ против своих солдат, сдававшихся в плен российским войскам в Курской области.
Минобороны сообщило, что накануне группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении.
Американское издание Washington Post отметило, что украинские боевики в Курской области находятся в тяжелых условиях, там ведется напряженная борьба.