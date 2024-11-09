В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.0 комментариев
WP: ВСУ оказались в «адских» условиях в Курской области
Украинские боевики в Курской области находятся в тяжелых условиях, там ведется напряженная борьба, сообщило американское издание Washington Post.
Обстановка на местах для ВСУ иногда становится «ужасной», говорится в публикации Washington Post, передает ТАСС.
В материале приводятся свидетельства из больницы в Сумской области, где находятся эвакуированные украинские солдаты. «Мужчины лежат с перевязанными конечностями, рассказывают о адских условиях в Курской области», – говорится в статье.
По последним данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 30 тыс. 500 военнослужащих, 189 танков, более тысячи боевых бронированных машин.
Только в предыдущие сутки украинская армия потеряла там более 300 военнослужащих и четыре танка.