При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Новак: Россия продолжит реализацию задач вне зависимости от выборов в США
Новак заявил, что Россия будет реализовывать задачи независимо от выборов в США
Россия будет придерживаться своих национальных задач в области социальной политики и экономики, независимо от исхода выборов в США, а инфляция в стране замедляется и ожидается, что к концу года она составит менее 8%, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Он отметил, что экономика страны уверенно стоит на ногах и будет продолжать движение в соответствии с целями, поставленными президентом. «Мы сегодня, скажем так, держимся, и наша экономика стоит твердо на ногах. И соответственно, мы будем продолжать реализовывать те цели и задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своем послании», – заявил Новак, передает ТАСС.
Вице-премьер добавил, что вне зависимости от того, кто станет президентом в США, у России есть свои задачи в социальной и экономической сферах. Эти задачи будут осуществляться в течение следующих шести лет в рамках национальных проектов и для достижения семи главных национальных целей, озвученных президентом.
Новак также отметил, что инфляция в России замедляется и может составить ниже восьми процентов до конца года. По его словам, на конец октября уровень инфляции составил 8,5 процента, ожидается дальнейшее снижение до восьми процентов или ниже. Он подчеркнул, что окончательные данные будут зависеть от жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и ситуации в ноябре-декабре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США. Президент Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Дональда Трампа, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.