NYT: Трамп победил на выборах президента США

New York Times: Трамп победил на выборах президента США, преодолев порог в 277 голосов выборщиков

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Трамп получил 277 голосов выборщиков, что превышает необходимый для победы порог в 270 голосов, он стал победителем президентских выборов в США, передает ТАСС.

NBC News отмечает, что избирательная кампания Трампа смогла мобилизовать своих сторонников в ключевых штатах, что и привело к столь высокому результату.

По информации аналитической компании Edison Research, кандидат в президенты США от Республиканской партии получил 51% голосов избирателей после обработки 87% бюллетеней. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис при этом набрала 47,4% голосов избирателей.

По данным компании, Трамп в настоящее время имеет поддержку 70,7 млн избирателей, в то время как Харрис заручилась голосами 65,7 млн американцев.

Агентство Associated Press и газета The New York Times присудили победу Трампу.

Ранее Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США и пообещал «золотую эпоху».