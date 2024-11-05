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Протоиерей сообщил о попытках популяризации неканонических икон на фронте
Протоиерей Тимофеев сообщил о попытках популяризации неканонических икон на фронте
Протоиерей Александр Тимофеев отметил, что на фронт регулярно привозят неканонические иконы, которые сопровождаются рассказами о чудесах, и подчеркивает необходимость просвещения для борьбы с этим явлением.
На фронте, где идет специальная военная операция, нередко возникают группы, распространяющие неканонические иконы и рассказывающие о якобы связанных с ними чудесах, сообщает РИА «Новости». Протоиерей Александр Тимофеев, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета, отметил, что такие случаи не являются редкостью. Он подчеркнул, что важно отличать канонические иконы от неканонических и обращать внимание на их внешний вид.
Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что под благословением патриарха Кирилла была проведена информация о неканонической иконе под названием «Богородица Донецкая Избавительница». Этот образ, как заявляют в РПЦ, был создан петербургской художницей Марией Жаровой и подарен «Музею воинской славы Донбасса». Впоследствии список с этой картины стал распространяться под видом иконы и сопровождаться слухами о чудесах.
Протоиерей Тимофеев пояснил, что уже по внешнему виду иконы можно определить ее неканоничность. Он отметил, что на изображении Младенец отворачивается, что противоречит каноническому стилю, где Христос всегда повернут лицом к молящемуся. По мнению священнослужителя, знание истории и культуры иконописи помогает отличить канонические образы от неканонических.
Тимофеев подчеркнул, что распространение таких неканонических изображений происходит на фоне безграмотности и невежества. Он считает, что единственное противодействие этому явлению – просвещение. Важно, чтобы люди понимали, какие иконы считаются каноническими, для чего они предназначены, и могли отличать их от других изображений.
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