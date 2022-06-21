Патриарх Кирилл сравнил участников спецоперации со святыми подвижниками

Современные военные совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны, где пообщался с военными, в том числе пострадавшими в ходе военной спецоперации на Украине.

Также он подарил госпиталю икону Георгия Победоносца. «У слова подвиг тот же корень, что и слова двигаться. Если человек стоит – нет движения. Когда человек двигается, идет вперед, становится подвижником, он обретает огромную духовную силу. И Бог идет навстречу таким людям. В определенном смысле вы все подвижники. Вы не убоялись страха, не убежали, не скрылись, двигались вперед… Там, где движение вперед, там подвиг, там победа», – передает слова Кирилла РИА «Новости».

Патриарх пожелал военным, чтобы сила духа их не покидала, помощи Божией, а также крепости «сил душевных и телесных, полного исцеления» и возвращения к родным и близким, «а тем, кто продолжит воинское служение – в свои воинские части, с понимаем того, что вы совершили подвиг».

«Я хотел бы вам пожелать, несмотря на сложности, через которые вы прошли, сохранять свою способность двигаться вперед и быть подвижниками», – сказал предстоятель церкви.

«Хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы, защищая Родину, не убоялись быть убитым или раненым, а выполняли воинский долг. <…> Если воин неспособен идти навстречу страху или даже смерти, то он перестает быть воином», – подчеркнул он.

Кирилл отметил, что когда человек видит опасность, инстинкт толкает его в сторону от нее, а есть ситуации, когда опасность требует движения вперед и это дает возможность решить задачу, в данном случае – боевую.

Он также выразил надежду, что духовенство достойно ведет пастырскую опеку раненных российских воинов и медперсонала госпиталя Вишневского. «Дай Бог, чтобы Господь в ответ на эту вашу жертву ради спасения народа своего дал вам все то, что необходимо для вашей жизни: благословил вашу будущую семейную жизнь, ваших родных и близких, а самое главное – укрепил вас в добром здравии. Помогай вам Бог», – заключил патриарх.