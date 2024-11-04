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    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    11 комментариев
    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня

    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям

    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны утверждают, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    3 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные оставили надпись на заборе посольства Финляндии в Москве «Аландские острова – наши» и закидали его яйцами, Хельсинки направили в Москву дипломатическую ноту в ответ на действия злоумышленников, сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала.

    МИД Финляндии выразил обеспокоенность инцидентом, произошедшим у финского посольства в Москве. В пятницу на заборе дипмиссии появилась надпись на шведском языке «Аландские острова – наши». Кроме того, здание было закидано яйцами, передает ТАСС.

    Посол Финляндии в России Марья Лийвала сообщила агентству STT, что полиция оперативно задержала пятерых человек, причастных к правонарушению. Надпись заняла как минимум три секции кирпичного ограждения.

    МИД Финляндии уже направил официальную ноту внешнеполитическому ведомству России с требованием разобраться в произошедшем. Финская сторона считает такие действия недопустимыми и запросила соответствующие разъяснения.

    Финляндия арестовала на Аландских островах три объекта недвижимости России, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.

    Ранее Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов.

    В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

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    1 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

    Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.

    Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.

    Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 19:27 • Новости дня
    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

    Россельхознадзор сообщил о поставке 90 тонн масла из ОАЭ в Россию

    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции.

    По информации пресс-службы Россельхознадзора, первая поставка состоялась 18 октября 2024 года. До этого момента поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись, передает ТАСС

    Согласно данным системы ФГИС «ВетИС», ко 2 ноября в Россию было импортировано 90 тонн сливочного масла. «Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», – уточнили в ведомстве.

    Поставка из ОАЭ открывает новые возможности для рынка и может повлиять на ассортимент масложировой продукции в России. Это также свидетельствует о расширении торговых связей между странами, что важно в условиях текущих экономических реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло. Ранее в Минсельхозе сообщали о мерах по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Турецкие производители начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 29 октября в страну ввезено 20 тонн продукции из Турции. Россия в 2024 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана, что является частью стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.

    Коментарии (51)
    3 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Захарова объяснила появление департамента европейских проблем в МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент общеевропейского сотрудничества переименован в департамент европейских проблем из-за геополитических реалий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что одной из причин таких изменений стала очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе, передает ТАСС.

    По словам дипломата, это требует пересмотра и модификации подходов, используемых в работе министерства и адаптации к геополитическим реалиям.

    Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин заявлял, что ОБСЕ переживает кризис из-за отхода от своих первоначальных задач.

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    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей

    Боррель перепутал Южную Корею с Японией на переговорах в Сеуле

    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    @ Alberto Paredes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время своей поездки в Азию Жозеп Боррель на переговорах в Сеуле ошибочно назвал Южную Корею Японией, что вызвало смех среди присутствующих представителей южнокорейского правительства.

    На встрече с представителями южнокорейского правительства Боррель заявил: «Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», сообщает РИА «Новости». Эта ошибка вызвала смех среди южнокорейских делегатов.

    После замечания одного из членов европейской делегации Боррель быстро исправил свою ошибку и извинился, добавив: «Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жозеп Боррель сообщал о первом в истории партнерстве Евросоюза и Японии в области обороны и безопасности с азиатской страной на конференции в Токио.

    Коментарии (6)
    1 ноября 2024, 19:08 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о благе банкротства

    В ЦБ назвали банкротство компаний возможным благом для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банкротство некоторых компаний может благоприятно сказаться на российской экономике, учитывая текущие ограничения на рынке труда, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    Выступая на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», Данилова заявила, что возможное банкротство некоторых компаний может оказаться «благом для экономики», передает РБК.

    Она подчеркнула, что ЦБ внимательно мониторит ситуацию в стране, чтобы в случае необходимости предотвратить финансовую нестабильность.

    «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это (возможное банкротство бизнеса) будет, наверное, благо для экономики», – отметила Данилова. По ее мнению, в результате таких изменений возможно «некоторое перераспределение» финансовых потоков в пользу более эффективных компаний.

    Кроме того, Данилова обсудила проблему плавающих ставок. Она отметила, что ранее в России не было столь большого количества кредитных предложений с плавающими ставками, что теперь требует повышенного внимания со стороны регулятора.

    Ранее сообщалось, что свыше 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%.

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    2 ноября 2024, 20:50 • Новости дня
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», который помогает организовать переезд из одного региона России в другой, обеспечивая все необходимые государственные услуги в одном месте.

    Новый инструмент был презентован вице-премьеру Дмитрию Григоренко в лаборатории пользовательского тестирования госуслуг в Калининграде. Он позволяет жителям страны комплексно получить все необходимые государственные услуги при смене постоянного места жительства, сообщает ТАСС.

    С помощью сервиса можно подать заявление о регистрации по новому месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате.

    Аппарат вице-премьера также сообщил, что пользователи получат справочную информацию о комфортном переезде для людей с особенностями здоровья, выборе транспортной компании, перевозке домашних животных и необходимых документах для переезда на автомобиле.

    В 2025 году ожидается значительное сокращение сроков оформления и количества необходимых документов для переезда. Вместо 20 дней оформление будет занимать 10 дней, а количество документов уменьшится с пятнадцати до пяти. Это также сократит число визитов в ведомства с восьми до четырех.

    Григоренко подчеркнул, что переезд между регионами сопряжен с множеством бюрократических процедур и оформлением документов. Новый сервис должен упростить этот процесс, позволяя сосредоточиться на более важных аспектах переезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России намерено расширить список сервисов, доступных пользователям Единой биометрической системы через приложение «Госуслуги биометрия». С 1 ноября в России заработала новая система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, и соответствующие справки можно получать в фонде «Защитники Отечества». С начала этого года, объявленного Годом Семьи, в российские загсы через портал Госуслуг поступило более 450 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию брака.

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    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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