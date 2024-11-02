Tекст: Александра Юдина

По его словам, экономика стран Европейского союза находится в кризисном состоянии, так как отказ ЕС от российских энергоресурсов привел к серьезным последствиям, передает РИА «Новости».

Можин подчеркнул, что на протяжении более пятидесяти лет Европа процветала благодаря дешевым и надежным энергетическим поставкам из России.

Также он отметил, что решение отказаться от российских энергоносителей принималось не без влияния США, которые сыграли роль «старшего брата».

Можин выразил сомнения в том, что экономика ЕС сможет быстро восстановиться после этого решения.

«В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.