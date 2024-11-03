Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Житель Петербурга арестован за подрыв опор ЛЭП
Выборгский суд заключил Илью Первашова под стражу за подрыв опор ЛЭП в Петербурге
Житель Петербурга Илья Первашов арестован по подозрению в диверсии с подрывом трех опор линии электропередачи в Выборгском районе, после того как попытался скрыться и оказать сопротивление при задержании.
Выборгский райуд Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи, передает РИА «Новости». Согласно материалам следствия, 19 октября 2024 года Первашов разместил взрывчатые вещества на трех опорах ЛЭП в Выборгском районе Петербурга и совершил их подрыв.
При задержании в субботу Первашов пытался скрыться и оказал сопротивление правоохранительным органам. В судебной пресс-службе уточнили, что, несмотря на непризнание вины, его причастность к преступлению подтверждается представленными суду материалами.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 281 «Диверсия» Уголовного кодекса России. Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, срок которой установлен до 19 декабря 2024 года.
Напомним, ранее в Самарской области на опоре ЛЭП обнаружили повреждения, свидетельствующие о попытке ее подрыва, рядом с местом происшествия нашли обломки пластикового самодельного взрывного устройства (СВУ) сообщил источник в силовых структурах.
До этого в городе Климовск Московской области нашли подозрительный сверток, который изъяли для исследования.
В прошлом годк по факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.