Житель Петербурга арестован за подрыв опор ЛЭП

Выборгский суд заключил Илью Первашова под стражу за подрыв опор ЛЭП в Петербурге

Tекст: Мария Иванова

Выборгский райуд Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи, передает РИА «Новости». Согласно материалам следствия, 19 октября 2024 года Первашов разместил взрывчатые вещества на трех опорах ЛЭП в Выборгском районе Петербурга и совершил их подрыв.

При задержании в субботу Первашов пытался скрыться и оказал сопротивление правоохранительным органам. В судебной пресс-службе уточнили, что, несмотря на непризнание вины, его причастность к преступлению подтверждается представленными суду материалами.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 281 «Диверсия» Уголовного кодекса России. Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, срок которой установлен до 19 декабря 2024 года.

Напомним, ранее в Самарской области на опоре ЛЭП обнаружили повреждения, свидетельствующие о попытке ее подрыва, рядом с местом происшествия нашли обломки пластикового самодельного взрывного устройства (СВУ) сообщил источник в силовых структурах.

До этого в городе Климовск Московской области нашли подозрительный сверток, который изъяли для исследования.

В прошлом годк по факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.



