Опору ЛЭП пытались подорвать в Самарской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отвечая на вопрос о ЧП, источник РИА «Новости» подтвердил факт происшествия. По его словам, по предварительным данным, подрыв произошел на линии «Азот – Бугульма» в Елховском районе Самарской области.

Повреждения на бетонном основании и металлической конструкции обнаружил во время технического осмотра электромонтер, на месте также обнаружены обломки пластикового корпуса СВУ.

Когда именно произошел подрыв, пока неизвестно, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.