Google Maps показал расположение украинских военных систем

На Google Maps появились снимки размещения систем ВСУ на Украине

Tекст: Вера Басилая

Коваленко заявил в своем Telegram-канале, что обратился к компании Google с просьбой удалить обновленные снимки, демонстрирующие расположение украинских военных систем. Он отметил отсутствие реакции со стороны компании из-за выходных, пишет «Российская газета».

Коваленко уточнил, что данные снимки активно публикуются на российских ресурсах.

«Что не так с этим миром?» – написал он в своем сообщении.

Позже Коваленко заявил, что «после публичной реакции появились представители Google». По его словам, они пообещали «исправить ситуацию», передает ТАСС.

В последние дни российские паблики начали выкладывать карты Google, на которых видны системы ПВО в Киеве.

По информации, предоставленной военкорами, один из таких снимков был опубликован каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фотографии, сделанной в киевском аэропорту Жуляны осенью прошлого года, видна крупная воронка от прилета в 50 метрах от пусковой установки ЗРК Patriot.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос при просмотре заметил на Google Maps превосходство российских фортификационных сооружений перед укреплениями ВСУ.

Также на Google Maps СМИ обнаружили секретный американский подводный дрон.