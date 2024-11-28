Подмену российского флага на украинский в Астане объяснили атакой хакеров

ГТС Казахстана заявила, что хакерская атака из-за рубежа привела к подмене флага России на украинский

Tекст: Вера Басилая

В ГТС Казахстана заявили, что подмена российского флага на украинский на одном из светодиодных экранов в Астане, стала следствием хакерской атаки из-за рубежа с использованием прокси-серверов, передает ТАСС.

В настоящее время Государственная техническая служба проводит комплекс технических мероприятий, чтобы определить источник атаки и механизм ее реализации.

Ранее МВД Казахстана возбудило уголовное дело из-за появления изображения украинского флага, связанного с ТОО «Керуен Медиа», владеющей LED-экранами в Астане.

Между тем в это время президент России Владимир Путин находился в Казахстане для переговоров с Касым-Жомартом Токаевым и участия в саммите ОДКБ, который проходит 28 ноября.