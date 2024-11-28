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Пенсионерам напомнили о необходимости подачи заявлений на льготы
Пенсионеры могут получить льготы и выплаты только после подачи заявления с подтверждающими документами, включая ежемесячные денежные выплаты и фиксированные выплаты за иждивенцев, рассказал профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, для получения социальных выплат пенсионерам необходимо подать заявление в Социальный фонд России, передает RT.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется федеральным льготникам, таким как ветераны и участники Великой Отечественной войны. Однако исключение составляют инвалиды, которым выплаты назначаются автоматически.
Для подачи заявления можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. При этом необходимо приложить документы, подтверждающие право на льготу. Размер выплат зависит от категории льготы и наличия социальных услуг в натуральной форме. Например, пенсионеры-инвалиды, достигшие 80 лет или имеющие иждивенцев, могут получать увеличенные выплаты к пенсии.
Если в семье пенсионера есть иждивенцы, такие как несовершеннолетние дети или студенты, повышение составляет треть от фиксированной выплаты, но не более чем на трех человек.
Также пенсионеры, проработавшие в сельской местности свыше 30 лет, могут получить повышенную фиксированную выплату к пенсии. Для неработающих пенсионеров, не имеющих необходимого стажа, предусмотрена социальная пенсия.
Пенсионеры могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если эти расходы превышают допустимую долю в доходе семьи.
Также они имеют право на налоговый вычет при покупке недвижимости, который можно вернуть за год покупки и три предыдущих года. Для оформления всех этих льгот необходимо подавать заявления в соответствующие органы.
Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей и индексация будет учитывать уровень инфляции.