Ростех завершил испытания клея для военной электроники

Ростех испытал первый российский клей для военной электроники на экстремальные условия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ростех успешно завершил испытания первого российского клея для электроники военного класса, который может применяться при экстремальных температурах от минус 60 до плюс 175 градусов Цельсия, передает «РИА Новости».

Этот клей, разработанный холдингом «Росэлектроника», отличается высокой электро- и теплопроводностью и обеспечивает надежность изделий даже в самых суровых условиях. До сих пор подобные материалы закупались за рубежом.

По словам представителей компании, новый клей не имеет российских аналогов и способен работать при стопроцентной влажности окружающей среды, выдерживая не менее 2000 часов эксплуатации при максимальной температуре. Это делает его идеальным решением для монтажа микросборок, сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры и электроники.

Гендиректор ЦКБ РМ Валерий Сазонов отметил, что новый клеевой состав позволит отказаться от использования иностранных материалов при производстве электроники различных классов, включая military, что также снизит себестоимость продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех разработал новые чип-резисторы, предназначенные для использования в космической отрасли, сообщалось, что эти компоненты прошли все необходимые испытания и соответствуют международным стандартам.

Кроме того, Ростех показал результаты испытаний нового электроприбора, специально разработанного для работы в условиях космоса.