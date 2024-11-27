Стартовал прием заявок на второй конкурс «Лидеры России. Политика»

Tекст: Валерия Городецкая

Прием заявок продлится до января 2025 года, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе брифинга, посвященного запуску второго сезона конкурса, передает ТАСС. Первый аналогичный конкурс проводился в 2020-2021 году в преддверии выборов в Госдуму. «Победители и финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» оказались очень востребованы не только в Федеральном Собрании Российской Федерации, не только в органах исполнительной власти, но и в самых разных сферах и отраслях», – отметил Кириенко.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, в рамках нового конкурса процесс обучения будет более серьезный, и глубокий: «Этот проект позволяет подготовить очень серьезную команду для управления государством, не обязательно в области законотворческой, но также во всех других областях».

Конкурс реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлен на выявление общественно-политических лидеров. По итогам первого сезона конкурса двое его участников стали сенаторами, 18 человек вошли в состав депутатов Госдумы восьмого созыва, трое начали работу в региональных парламентах, а двое заняли места в городских думах региональных центров. Также 17 участников получили новые должности в различных структурах, включая Максима Древаля, который возглавил Российское общество «Знание», и Романа Карманова, ставшего руководителем Президентского фонда культурных инициатив.

Для участия в конкурсе необходимо быть гражданином России в возрасте от 21 года до 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование, не иметь ограничений, препятствующих по законодательству участию в выборах. Регистрация участников проводится на сайте политическиелидеры.рф.

Конкурс включает четыре основных этапа: регистрацию, дистанционное тестирование, очную оценку и обучение финалистов. Финалисты получат возможность участвовать в образовательной программе, разработанной Мастерской управления «Сенеж» и Высшей школой государственного управления Президентской академии. Во втором сезоне конкурса «Лидеры России. Политика» наставниками выступят представители администрации президента, правительства России, признанные политические лидеры из числа руководителей Совета Федерации и Государственной думы, государственные и общественные деятели.

Ранее политолог Арсений Майоров заявил, что конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов.