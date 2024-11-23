  • Новость часаГруппировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    24 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 12:38 • Новости дня

    В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Таджикистана

    Tекст: Мария Иванова

    На севере Таджикистана зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром недалеко от киргизской границы.

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Таджикистана, передает ТАСС.

    Потсдамский исследовательский центр геонауки сообщил, что эпицентр толчков находился недалеко от границы с Киргизией на глубине 10 км. Согласно данным агентства, в столице Таджикистана землетрясение ощутимо не было, а официальная информация о магнитуде пока не поступала.

    Между тем в соседнем Узбекистане ощутили подземные толчки от землетрясения, произошедшего в Киргизии. Сейсмологи зафиксировали магнитуду 5,3 с эпицентром на глубине 10 км. Подземные толчки силой в 2-3 балла ощущались в Ташкенте, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях, однако о жертвах и разрушениях не сообщается.

    Отметим, что на прошлой неделе произошел целый ряд землетрясений. У южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6 с очагом на глубине 10 км; в центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого находился в 50 км от Адыямана; на востоке Кубы землетрясения привели к повреждениям трансформаторов и кабелей.

    22 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции по климату в Баку заявила о том, что Россия является частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

    «Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем Европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – отметила Бербок на пресс-конференции на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, передает РИА «Новости».

    Она также высказала обвинения в адрес России в ведении гибридной войны против европейских стран. Бербок указала на кибератаки и отправку посылок с взрывчатыми веществами, якобы осуществляемые Москвой. Эти действия, по ее словам, подрывают стабильность в регионе и создают угрозу безопасности.

    Ранее Минобороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта. В то же время Бербок заявляла о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

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    22 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

    Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там.

    Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

    По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

    Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

    Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 05:34 • Новости дня
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

    Маргарита Симоньян допустила, что Скотт Беннетт мог быть убит за правду о событиях в Донбассе

    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Скотт Беннетт, американский эксперт и комментатор Sputnik, мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Беннетт активно освещал события в Донбассе и предупреждал о возможной угрозе своей жизни.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила предположение, что американский эксперт и автор документальных фильмов Скотт Беннетт мог быть убит за свои откровения о событиях на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Беннетт был одним из лучших военных экспертов и активно освещал события в Донбассе, показывая, «что там происходит на самом деле».

    Симоньян добавила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс США Беннетт предупреждал друзей о возможной угрозе своей жизни, заявив, что «не склонен к самоубийству».

    Эксперт также не жаловался на проблемы со здоровьем и, по ее словам, «две недели назад он еще был в прекрасной форме».

    Беннетт, бывший офицер спецопераций армии США и аналитик по вопросам психологической войны, скончался в Калифорнии на 50-м году жизни. Он посвятил свою жизнь разоблачению злоупотреблений властью и критиковал США за поддержку прокси-войны против России. В 2023 году Беннетт посетил Донбасс, чтобы донести правду до американской аудитории.

    Эксперт также резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. Он сравнивал попытки израильского правительства «стереть палестинцев и память о Газе» с «рисунками мелом с доски», подчеркивая свою позицию в интервью агентству Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, и перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

    Ранее он также отмечал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа.

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    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Зеленский испугался
    Лавров: Зеленский испугался
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед возможной реакцией Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь российской территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Зеленский начал обвинять своих сторонников в том, что они оставляют его безоружным перед лицом ответных действий России, передает РИА «Новости».

    «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Также сообщалось, что в Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России.

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    22 ноября 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы из-за угроз ракетного удара «Орешником».

    В своем обращении Зеленский подчеркнул важность соблюдения рабочего режима, когда отсутствует сигнал воздушной тревоги, передает ТАСС.

    «Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие <…>. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», – отметил он.

    Зеленский добавил, что это правило касается всех, начиная от Верховной рады и других структур власти до органов управления в областях и общинах. «Сирена звучит – идем в укрытие. Нет сирены – работаем и служим», – сказал он.

    Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник».  Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

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    22 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем

    Бербок объявила о разводе с мужем после 17 лет брака

    Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет совместной жизни, подчеркнув отсутствие новых партнеров.

    Как пишет Bild, в своем совместном заявлении они подчеркнули, что приняли это решение после длительного процесса размышлений и больше не являются парой. Бывшие супруги не раскрыли причины распада брака, однако отметили, что у них нет новых партнеров, чтобы избежать возможных спекуляций, передает ТАСС.

    Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад, работая в партии «Зеленых». За время брака у них родились две дочери, им девять и тринадцать лет. В заявлении также содержится просьба уважать частную жизнь семьи, особенно ради благополучия детей. Известно, что Бербок активно строила свою карьеру, в то время как Холефляйш занимался домом и воспитанием детей.

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    22 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского депутатами Рады и посольствами, ограничившими работу из-за вопросов безопасности.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Зеленский подверг Раду критике за отказ от работы в связи с угрозой ракетных обстрелов в Киеве. «Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – написала дипломат.

    Напомним, власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности. Позже Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    22 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире на сегодняшний день не существует средств для перехвата ракет «Орешник». На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем глава государства рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    22 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР

    Батальон ВСУ понес крупные потери в ДНР из-за отсутствия огневой поддержки

    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения.

    Солдаты 155-го батальона 117-й бригады территориальной обороны Украины, находящиеся в районе Красного Лимана на подконтрольной Киеву территории ДНР, пожаловались на значительные потери из-за отсутствия огневой поддержки. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    Военнослужащий по имени Иван отметил, что в его роте осталось только три человека, а в других – максимум шесть-семь. Он заявил, что батальон практически уничтожен.

    Другой боец, Олег, рассказал о постоянном огневом воздействии со стороны Российской армии, упомянув об атаках танков и самоходных артиллерийских установок. «Бывало, что они работали по несколько часов», – отметил он, добавив, что снаряды попадали с большой точностью. По его словам, на 10 кв. метров приходилось восемь снарядов.

    Как сообщает украинское издание, с апреля текущего года батальон находится в подчинении 63-й отдельной механизированной бригады. Вначале она обеспечивала огневую поддержку, затем это прекратилось, что привело к значительным потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике. Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, тем самым ограничив снабжение украинской группировки. В Курской области российские военнослужащие уничтожили БМП Marder украинской армии с помощью FPV-дронов.

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    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев утверждает, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

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    22 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    В Польше заявили о решающей фазе конфликта на Украине

    Премьер-министр Польши Туск: Конфликт на Украине входит в решающую фазу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вступлении конфликта на Украине в решающую фазу и предупредил о возможной угрозе глобального конфликта.

    Выступая перед делегацией Союза польских учителей, Туск сообщил, что вооруженный конфликт на Украине входит «в решающую фазу». Он подчеркнул, что это историческая ситуация, и все об этом знают, передает РИА «Новости».

    Туск также выразил опасения относительно возможного глобального конфликта. По его словам, угроза становится серьезной и реальной. Премьер-министр заявил: «Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта». Он отметил, что последние события подтверждают опасения относительно его возможного расширения до глобального уровня.

    Польский премьер подчеркнул, что ситуация требует пристального внимания и ответственных решений со стороны стран международного сообщества.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подчеркнул свою открытость к контактам, направленным на деэскалацию конфликта на Украине и выход на мирную траекторию.

    Накануне Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    22 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
    Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует, заявил на состоявшемся в пятницу совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем президент России Владимир Путин.

    «Ракетная система «Орешник» – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», – заявил Путин. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, это не межконтинентальная баллистическая ракета. Кроме того, она не является и средством массового поражения, так как это высокоточное оружие.

    «При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать», – отметил глава государства. Он добавил, что решение по серийному производству этой системы принято: «Да, собственно говоря, оно практически организовано».

    Президент сообщил, что «Орешник» будет поставлен на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – уточнил Путин.

    Ранее Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    22 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу

    Депутат Госдумы Ананских поставил под сомнение возможность продажи СП-2 частным лицам из США

    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Первый зампред Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнение в продаже газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) американскому бизнесмену Стивену Линчу, несмотря на его намерение приобрести объект.

    Депутат высказался после сообщения о намерении американского инвестора Стивена Линча приобрести объект в случае его выставления на аукцион. Бизнесмен планирует участвовать в торгах в рамках процедуры банкротства в Швейцарии, пишет The Wall Street Journal, сообщает газета Известия.

    По данным WSJ, Линч уже запросил разрешение у правительства США для участия в торгах и выразил готовность приобрести газопровод по низкой цене. «Северный поток – 2» оценен в 11 млрд долларов. Инвестор также обратился за лицензией в американское министерство финансов, которая позволит ему вести переговоры с организациями, находящимися под санкциями США.

    Линч заявил, что американское владение «Северным потоком – 2» может стать рычагом для переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Ананских, комментируя ситуацию, указал, что газопроводом владеет консорциум крупнейших компаний, а не Газпром. Он считает, что вряд ли газопровод будет продан, так как его востребованность для Европы очевидна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2». Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила верность решениям о «Северном потоке – 2», отметив, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.

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    23 ноября 2024, 10:33 • Новости дня
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после его заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

    Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что Зеленский сам распорядился об отмене заседания Рады, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

    «Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

    Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник».  Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

    Зеленский выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.

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