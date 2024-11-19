Набиуллина: Россия впервые задействовала все ресурсы экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, страна впервые находится в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы экономики. Уровень безработицы достиг рекордно низкого значения в 2,4%, что является уникальной ситуацией не только для России, но и для многих других стран, сообщает ТАСС.

Набиуллина также отметила, что, согласно опросам, проведенным Центральным банком, 73% предприятий испытывают нехватку кадров. В условиях текущей экономической обстановки Набиуллина подчеркнула, что Центробанк должен действовать решительно для предотвращения хронической инфляции.

«Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен. Инфляция остается высокой уже четвертый год подряд», – отметила она, добавив, что накопившаяся инерция в инфляционных ожиданиях требует решительных мер.

Ранее Банк России рассматривал возможность повышения ключевой ставки в декабре, но окончательное решение планировалось принимать на основе экономических данных на середину месяца.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти России внимательно следят за эффектами повышения кредитных ставок, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность.