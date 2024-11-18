В Астрахани задержали напавших на тренера «Ленинградца»

В Астрахани задержали подозреваемых в нападении на тренера «Ленинградца» Евсеева и его ассистента

Tекст: Мария Иванова

Полиция задержала двух жителей Астраханской области, которые, по подозрениям, напали на представителей футбольного клуба «Ленинградец», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел после матча первенства второй лиги в Астрахани против «Волгаря». Тренерский штаб «Ленинградца» возвращался из ресторана в отель, когда на них напали с ножом.

В результате нападения травмы получили главный тренер Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко. Оба пострадавших ранее играли защитниками в сборной России.

По данным полиции, в 1.00 поступило сообщение о драке на улице Адмиралтейской, где пострадали несколько человек. Полиция оперативно задержала двух инициаторов потасовки, а трое пострадавших были доставлены в больницу.

Подозреваемые, 2002 и 2003 годов рождения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них уже находится под следствием за мошенничество.

Нападение случилось после того, как астраханцы попросили прикурить у членов футбольного клуба и получили отказ. Шмарко в итоге порезали лицо.