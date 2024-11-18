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В Астрахани задержали напавших на тренера «Ленинградца»
В Астрахани задержали подозреваемых в нападении на тренера «Ленинградца» Евсеева и его ассистента
Полиция задержала двух молодых жителей Астраханской области, которые в состоянии алкогольного опьянения напали с ножом на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко после отказа дать им прикурить.
Полиция задержала двух жителей Астраханской области, которые, по подозрениям, напали на представителей футбольного клуба «Ленинградец», передает РИА «Новости».
Инцидент произошел после матча первенства второй лиги в Астрахани против «Волгаря». Тренерский штаб «Ленинградца» возвращался из ресторана в отель, когда на них напали с ножом.
В результате нападения травмы получили главный тренер Вадим Евсеев и его ассистент Александр Шмарко. Оба пострадавших ранее играли защитниками в сборной России.
По данным полиции, в 1.00 поступило сообщение о драке на улице Адмиралтейской, где пострадали несколько человек. Полиция оперативно задержала двух инициаторов потасовки, а трое пострадавших были доставлены в больницу.
Подозреваемые, 2002 и 2003 годов рождения, находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них уже находится под следствием за мошенничество.
Нападение случилось после того, как астраханцы попросили прикурить у членов футбольного клуба и получили отказ. Шмарко в итоге порезали лицо.