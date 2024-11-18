Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
Бывший футболист Евсеев пострадал в результате нападения с ножом в Астрахани
Бывший футболист сборной России Евсеев и его ассистент пострадали в результате нападения с ножом в Астрахани
Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев, который сейчас является тренером «Ленинградца», и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению с ножом в Астрахани после матча с «Волгарем». Шмарко порезали лицо, нападавшие задержаны.
О нападении на Евсеева сообщил спортивный комментатор Денис Казанский. Позднее Евсеев подтвердил эту информацию: «Не все в порядке. Порезали меня», – передает РИА «Новости».
Глава пресс-службы футбольного клуба Георгий Начкепия рассказал, что после игры тренерский штаб и руководство команды «были в ресторане», а «потом шли пешком в отель по освещенной улице относительно центральной – не очень поздно по местному времени, около полуночи».
«Часть ушла вперед, а главный тренер с заместителем генерального директора остались сзади. Я услышал крики, и мы с начальником команды побежали назад – там вся ситуация разворачивалась», – рассказал Начкепия.
Он сообщил, что двое «напали на ребят – залили баллоном, у одного был нож». Хотя нападавших удалось «скрутить», Шмарко «полоснули по лицу». Были вызваны полиция и скорая помощь. Жизни пострадавших вне опасности.