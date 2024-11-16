16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.63 комментария
В Сириусе прошел «Кубок Защитников Отечества»
На федеральной территории Сириус завершился финальный этап «Кубка Защитников Отечества», в нем участвовали более 200 ветеранов спецоперации из 62 регионов, они состязались в различных видах спорта.
Церемония закрытия «Кубка Защитников Отечества» прошла 16 ноября в Сириусе. Участники прежде победили в региональных этапах, проходивших на протяжении года.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул значимость мероприятия для паралимпийского движения, отметив высокий уровень соперничества. По его словам, участники соревнований могут стать частью региональных и национальных сборных на всероссийских и международных соревнованиях.
В рамках финального этапа ветераны соревновались в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Соревнования организованы фондом «Защитники Отечества» при поддержке Паралимпийского комитета России и Минспорта России.
Герой России и член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов отметил, что спорт помогает ветеранам вернуться к мирной жизни и вдохновить других. Он подчеркнул, что проект будет расширяться и включать новые виды спорта в следующем году.
Ветеран Николай Бондаренко отметил, что соревнования способствуют не только личному развитию, но и формированию братства среди участников. Бондаренко пояснил, что поддержка других участников помогла ему преодолеть трудности на пути к победе.
Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению Владимира Путина, оказывает всестороннюю поддержку ветеранам, включая медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение и трудоустройство. С июня 2023 года фонд помог более 1 млн 568 тыс. заявителей.