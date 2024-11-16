В Сириусе прошел «Кубок Защитников Отечества»

  • Новость часаПредседатель СГБ Абхазии заявил о подчинении службы президенту Бжания
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    Толпа покусилась на основы союза Абхазии и России
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами
    WSJ: Украина создает «роботов-убийц», устойчивых к системам РЭБ России
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    63 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    11 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    24 комментария
    16 ноября 2024, 20:52 • Новости дня

    В Сириусе прошел «Кубок Защитников Отечества»

    На федеральной территории Сириус завершился финальный этап «Кубка Защитников Отечества», в нем участвовали более 200 ветеранов спецоперации из 62 регионов, они состязались в различных видах спорта.

    Церемония закрытия «Кубка Защитников Отечества» прошла 16 ноября в Сириусе. Участники прежде победили в региональных этапах, проходивших на протяжении года.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул значимость мероприятия для паралимпийского движения, отметив высокий уровень соперничества. По его словам, участники соревнований могут стать частью региональных и национальных сборных на всероссийских и международных соревнованиях.

    В рамках финального этапа ветераны соревновались в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Соревнования организованы фондом «Защитники Отечества» при поддержке Паралимпийского комитета России и Минспорта России.

    Герой России и член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов отметил, что спорт помогает ветеранам вернуться к мирной жизни и вдохновить других. Он подчеркнул, что проект будет расширяться и включать новые виды спорта в следующем году.

    Ветеран Николай Бондаренко отметил, что соревнования способствуют не только личному развитию, но и формированию братства среди участников. Бондаренко пояснил, что поддержка других участников помогла ему преодолеть трудности на пути к победе.

    Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению Владимира Путина, оказывает всестороннюю поддержку ветеранам, включая медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение и трудоустройство. С июня 2023 года фонд помог более 1 млн 568 тыс. заявителей.

    16 ноября 2024, 09:58 • Новости дня
    На второй поток программы «Время героев» за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок

    Tекст: Александра Юдина

    За первые сутки дополнительного набора во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались более четырех с половиной тысяч участников.

    В Telegram-канале программы «Время героев» сообщается, что за первые сутки уже зарегистрировались более  4,5 тыс. участников.

    Как отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров, высокий темп регистрации участников дополнительного набора во второй поток программы является показателем востребованности проекта. Он также подчеркнул важность предоставления участникам лучших условий обучения и актуальных знаний.

    «Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», – указал он.

    Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы началась в полночь 15 ноября. На сегодняшний день 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности, такие как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

    Напомним, на заседании Общественного совета программы, которое состоялось 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

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    15 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран

    Листовский: Решение России по урану негативно скажется на энергетике США

    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, сообщил директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

    Это решение связано с ответом на ограничение, а затем и запрет на импорт российской урановой продукции, введенные США на 2024–2027 годы. Листовский отметил, что санкции преследуют политическую и экономическую цели: отказ от продажи стратегически важных ресурсов недружественным странам и сохранение урана для партнеров, таких как Индия, Иран и Китай, передает Ura.ru.

    Россия занимает более 40% мирового рынка обогащенного урана, и решение правительства негативно скажется на энергетике США. Листовский спрогнозировал, что Вашингтону придется искать альтернативные источники урана. Весной и летом этого года уже прошли протесты народа навахо в Аризоне из-за планов возобновления добычи урана на их землях.

    Эксперт подчеркнул, что эффект от запрета на импорт российского урана США ощутят не сразу. Запасов топлива на американских АЭС хватит на год-полтора, после чего им придется искать новые источники. Это может привести к повышению цен на уран и необходимости заключать долгосрочные контракты с другими поставщиками.

    Напомним, в пятницу правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. В августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России. Напомним, в мае президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии

    Политолог Гвритишвили: Причина кризиса в Абхазии – доходы от курортного бизнеса

    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уход Аслана Бжании в отставку ничего не изменит, на выборах может победить его ставленник, досрочные парламентские выборы тоже ничего не решат, потому что тех, кто выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, не так много, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. В субботу абхазская оппозиция анонсировала новую акцию протеста.

    Если в итоге Бжания все-таки подаст в отставку под напором оппозиции и назначит досрочные выборы, то «это ничего не изменит». «На выборах может снова победить Бжания или его ставленник. Досрочные парламентские выборы тоже ничего не решат, потому что тех, кто выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, не так много, хотя они очень активны. А как мы знаем, революции всегда проводило меньшинство», – отмечает политолог Игорь Гвритишвили.

    Если оппозиции удастся силовым методом захватить власть, то «через некоторое время будут назначены очередные выборы» и снова будет стоять вопрос о ратификации соглашения. По словам эксперта, главная причина конфликта между представителями мелкого и среднего бизнеса и стоящими за ними кланами в опасениях потерять доходы от туристической отрасли. «Абхазия – это клановая страна, а там, где кланы – там экономика и бизнес», – считает эксперт.

    По его словам, получаемые от России дотации идут на выплаты социальных пособий и обеспечение работы правительства, а остальные деньги в стране зарабатываются на туристах. С советских времен в Абхазии остались гостиницы, дома отдыха и пансионаты, но для развития отрасли нужны инвестиции. «В Абхазии все распределено и каждый клан имеет свою долю. И принятие законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией грозит им, как считают кланы, потерей своего имущества и доходов», – пояснил Гвритишвили.

    В случае ратификации документа, который ранее был одобрен руководством страны, из России пойдут инвестиции в курортную зону, начнется строительство современных гостиничных комплексов, частных владений. «Бизнеса лишатся те, кто сейчас зарабатывает на этом. И это основная причина конфликта. Речь не идет об отношениях с Россией. Оппозиция неоднократно заявляла, что всегда выступала за сотрудничество с РФ, но в данном случае происходит борьба кланов», – подчеркнул политолог.

    Накануне в Абхазии вновь усилилось противостояние между властями и оппозицией, которой удалось взять под свой контроль правительственные здания. Парламент планировал рассмотреть вопрос ратификации инвестиционного соглашения с Россией, но оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса из повестки дня.

    По данным местных СМИ, утром в субботу вокруг комплекса правительственных зданий было безлюдно.

    На этом фоне появлялись сообщения о том, что президент Абхазии Аслан Бжания якобы покинул столицу страны Сухум. Лидер протестующих Ливан Микаа не исключил вероятность нахождения Бжании на территории российской военной базы.

    Представители оппозиции также заявили, что если Бжания не выйдет на связь до утра субботы, то парламент поднимет вопрос о его отставке. Созданный в пятницу координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, напоминает ТАСС, призвал жителей Абхазии выйти в субботу на собрание в 14:00 мск у здания парламента. «Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», – говорится в обращении совета.

    Однако, как заверили в пресс-службе президента, Бжания ночью провел совещание с силовыми структурами, а сейчас находится в своем родном селе Тамыш в 40 км от столицы. Президент проведет там встречу со своими сторонниками. Сам Бжания накануне опроверг информацию о своем согласии уйти в отставку, заявив, что остается в стране и будет работать, как и прежде.

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    15 ноября 2024, 22:16 • Новости дня
    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа

    Немецкий политолог Рар объяснил мотив Шольца при звонке Путину

    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press, Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    То, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача. Однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но выразил мнение всего Евросоюза», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.

    «Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.

    «Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную. В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.

    «Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.

    В пятницу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры – впервые с декабря 2022 года. Инициатором беседы выступил Шольц, который подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. По данным западных СМИ, Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину. Позже Зеленский подверг Шольца критике и обвинил его в том, что он открыл ящик Пандоры.

    Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, но Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц, со своей стороны, повторил заявления о том, что Германия продолжит поддерживать Украину.

    Также лидеры обсудили двусторонние отношения. Путин констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина. Москва же, подчеркнул президент, всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заставило Шольца позвонить Путину.

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    15 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Алсу рассказала, как отпраздновала развод

    Алсу рассказала, что отметила развод в караоке песней Успенской

    Алсу рассказала, как отпраздновала развод
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Алсу решила отметить свой недавний развод в караоке, исполнив песню Любови Успенской.

    Алсу добавила, что в караоке она исполнила песню Успенской «К единственному нежному». Алсу поделилась своим отношением к этому хиту: «Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок». Исполнение стало символичным завершением одного этапа в жизни певицы и началом нового, передает Газета.Ru со ссылкой на Super.

    После караоке Алсу отправилась в путешествие. Однако, как отмечает певица, шопинг не стал частью ее поездки. Она призналась, что покупки больше не приносят ей прежнего удовольствия. Вместо этого она сосредоточилась на отдыхе и заботе о себе, уделив время бьюти-процедурам и сеансам массажа.

    Напомним, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа. В сентябре продюсер Евгений Морозов предрек певице Алсу головокружительную карьеру после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, отметив, что сейчас она имеет все шансы занять лидирующие позиции в отечественном шоу-бизнесе.

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    16 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

    «ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

    Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    16 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расформирован воевавший на стороне Киева белорусский отряд спецназа «АСП Террор», который находился в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» указано, что данный батальон был расформирован.

    Так, часть бойцов из состава «АСП Террор» перешла в другие отряды специального назначения военной разведки. Остальные военнослужащие отряда прекратили выполнение боевых задач и больше не участвуют в конфликтах.

    Напомним, Министерство внутренних дел Белоруссии признало ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

    Кроме того, белорусская Генпрокуратура направила в Верховный суд заявление о признании террористической организацией воюющего на стороне ВСУ экстремистского формирования «полк имени Кастуся Калиновского» (признан экстремистским формированием в республике).

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    16 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США

    Tекст: Александра Юдина

    Временные ограничения на экспорт обогащенного урана из России в США могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, пишет Daily Wrap.

    По данным портала, американский энергетический сектор в значительной степени зависит от российского урана, передает РИА «Новости».

    В этой связи введение подобных мер заставит США искать альтернативные источники ресурсов, что может привести к росту цен на энергоносители и повлиять на стабильность поставок.

    Кроме того, Daily Wrap отмечает, что экспортные ограничения России, являющейся ключевым игроком на рынке обогащенного урана, могут затронуть и другие страны, использующие российский уран. В результате этим странам придется пересмотреть свои энергетические стратегии, чтобы компенсировать возможное ухудшение стабильности поставок.

    Накануне правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Российский эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран.

    Напомним, в августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    16 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    @ Elena Sikorskaya/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

    Актриса умерла на 85-м году жизни после тяжелой болезни, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Starhit.

    Последние несколько месяцев Светличная находилась в больнице, где врачи диагностировали у нее заболевания почек и легких. Для поддержания здоровья актрисе проводилась интенсивная терапия, однако она не смогла побороть болезнь.

    Светлана Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме «Колыбельная». На момент дебюта ей было всего 19 лет. Однако настоящая известность пришла к артистке с ролью роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Эта роль стала ярким моментом в ее карьере и принесла ей большую популярность.

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    16 ноября 2024, 10:30 • Новости дня
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

    Украина применяет в небе специального класса дроны, известные как «роботы-убийцы», способные противостоять системам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что в Киеве увеличивается производство таких дронов с компьютерным управлением. В статье отмечается, что производители беспилотников в Украине стремятся наладить выпуск беспилотников до промышленных масштабов.

    Также WSJ сообщила, что украинские компании успешно интегрируют недорогие компьютеры в свои системы, что позволяет достигать возможностей, ранее доступных лишь для более дорогостоящего оборудования.

    Тем не менее, газета отметила, что российские системы РЭБ продолжают оставаться значительным препятствием для украинских дронов.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    16 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

    Зеленский назвал поддержку Украины третьими странами условием переговоров с Россией

    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговорам с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

    Зеленский в интервью «Украинскому радио» отметил, что переговоры возможны, если Украина не будет оставлена наедине с Россией и будет достаточно сильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина не будет усилена некоторыми важными элементами, то это будет проигрышный статус для Киева.

    По мнению украинского президента, важность поддержки и усиления страны заключается в обеспечении более сильной позиции на переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Владимира Зеленского.

    Напомним, октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял о готовности к мирному решению конфликта.

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    15 ноября 2024, 22:22 • Новости дня
    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину

    Зеленский продолжил высказывать недовольство после телефонного разговора Шольца и Путина

    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

    В своем видеообращении Зеленский отметил: «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры».

    По словам Зеленского, подобный шаг может стать прецедентом, открывающим возможность для других международных лидеров вступать в прямые переговоры с Россией.

    Напомним, до этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    16 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова

    ГСУ: Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая

    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая, организована доследственная проверка, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что Шкляров погиб в результате падения с высоты, он упал с балкона своего дома, передает РИА «Новости».

    Следственные органы начали доследственную проверку. Оперативные службы заявляют, что смерть прембера не имеет криминального характера.

    Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году и окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой в 2003 году. В том же году он был принят в труппу Мариинского театра и с 2011 года занимал позицию премьера. В его репертуаре числятся как классические балеты, такие как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», так и современные хореографические постановки.

    Шкляров был не только заслуженным артистом России, но и лауреатом международных балетных конкурсов и премий. Его творчество было высоко оценено как в России, так и за рубежом.

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    16 ноября 2024, 14:10 • Новости дня
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной

    SHOT: Светлана Светличная умерла в стационаре, где находилась на паллиативном лечении

    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в стационаре, где находилась на паллиативном лечении, близкие часто навещали актрису, сообщили СМИ.

    Светличная продолжительное время находилась в стационаре на паллиативном лечении, близкие часто навещали актрису. К ней регулярно приходили внучка Мария и сын Алексей, передает «Лента.ру»  со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Состояние Светличной было тяжелым: она уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.

    По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. Болезнь прогрессировала, и весной текущего года Светличная перенесла острый инфаркт миокарда.

    После инфаркта ее доставили в больницу на скорой из психиатрического стационара Гиляровского, где она находилась несколько лет из-за деменции.

    Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Дата церемонии прощания и похорон будет объявлена позднее.

    Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.


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