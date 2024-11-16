16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
Стартовал прием заявок на конкурс «Родная игрушка»
Прием заявок на всероссийский конкурс «Родная игрушка» начался 16 ноября, он направлен на поддержку российских создателей игр и игрушек. Мероприятие продлится до сентября 2025 года.
Конкурс организован российским обществом «Знание» и «Движением Первых», в рамках конкурса до 25 лучших проектов игрушек планируется запустить в первый тираж.
Заседание оргкомитета конкурса прошло в Российской государственной детской библиотеке, где было объявлено о начале заявочной кампании. Выступая на заседании, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул значимость конкурса для воспитания подрастающего поколения на примере российских традиций.
«Проект «Родная игрушка» – серьезное и важное дело, об этом говорит и поддержка президента России Владимира Путина. Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, «несерьезной» темы. Перед организационным комитетом стоит совсем не игрушечная задача: не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России», – сказал он.
Председатель оргкомитета конкурса Елена Ямпольская подчеркнула роль игрушек как инструмента познания мира и формирования личности.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что доля отечественных игрушек в России составляет лишь 7%. В ближайшее время планируется создание реестра отечественных производителей, которым будут предоставлены меры поддержки. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил о планах по проведению психолого-педагогической экспертизы игрушек.
Конкурс завершится в сентябре 2025 года фестивалем детских игр, по итогам которого до пяти победителей в каждой из пяти номинаций будут запущены в производство.
Участниками могут стать профессиональные производители, творческие коллективы и авторы от 14 лет. Конкурс включает номинации: «лучшая сюжетно-образная игрушка», «настольная игра», «техническая и технологическая игрушка», «конструкторы и сборные модели», «мультимедийный проект».