Стартовал прием заявок на конкурс «Родная игрушка»

Конкурс организован российским обществом «Знание» и «Движением Первых», в рамках конкурса до 25 лучших проектов игрушек планируется запустить в первый тираж.

Заседание оргкомитета конкурса прошло в Российской государственной детской библиотеке, где было объявлено о начале заявочной кампании. Выступая на заседании, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул значимость конкурса для воспитания подрастающего поколения на примере российских традиций.

«Проект «Родная игрушка» – серьезное и важное дело, об этом говорит и поддержка президента России Владимира Путина. Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, «несерьезной» темы. Перед организационным комитетом стоит совсем не игрушечная задача: не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России», – сказал он.

Председатель оргкомитета конкурса Елена Ямпольская подчеркнула роль игрушек как инструмента познания мира и формирования личности.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что доля отечественных игрушек в России составляет лишь 7%. В ближайшее время планируется создание реестра отечественных производителей, которым будут предоставлены меры поддержки. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил о планах по проведению психолого-педагогической экспертизы игрушек.

Конкурс завершится в сентябре 2025 года фестивалем детских игр, по итогам которого до пяти победителей в каждой из пяти номинаций будут запущены в производство.

Участниками могут стать профессиональные производители, творческие коллективы и авторы от 14 лет. Конкурс включает номинации: «лучшая сюжетно-образная игрушка», «настольная игра», «техническая и технологическая игрушка», «конструкторы и сборные модели», «мультимедийный проект».