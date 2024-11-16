16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
В Сочи стартовал международный симпозиум по сотрудничеству БРИКС+ и Европы
В Сочи начал работу международный симпозиум, посвященный развитию социально-экономического сотрудничества между странами БРИКС+ и Европой, организованный при содействии партии «Единая Россия».
В работе симпозиума участвуют 40 делегатов от стран БРИКС и Европы, включая депутатов Европарламента, Среди участников представители Германии, Греции, Сербии, Франции, Индии, Англии, Чехии, Алжира, ЮАР, Пакистана, Индонезии и Китая, сообщается в Telegram-канале партии.
С российской стороны в дискуссиях выступают заместитель председателя комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству Андрей Климов, член Высшего совета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова и директор института Европы РАН Алексей Громыко.
Главная тема симпозиума заключается в обсуждении роли государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между странами БРИКС+ и европейскими государствами и организациями. Участники намерены поделиться опытом и разработать совместные стратегии для укрепления взаимовыгодных связей.