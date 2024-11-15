Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Китай выступил против транзита главы Тайваня через США
МИД Китая протестует против проезда Лай Циндэ через США в рамках турне
Китай выразил решительное несогласие с проездом главы тайваньской администрации Лай Циндэ через США в рамках его турне по странам Тихого океана, призывая Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и избегать неверных сигналов сторонникам независимости Тайваня.
Китай выступил с осуждением проезда главы администрации Тайваня Лай Циндэ через территорию Соединенных Штатов в рамках его турне по странам Тихого океана, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин решительно против этого и подчеркнул важность соблюдения принципа «одного Китая». В своем выступлении на брифинге он отметил, что США должны следовать положениям трех совместных коммюнике между КНР и США.
Линь Цзянь обратился к Вашингтону с просьбой не подавать «неверные сигналы» сторонникам независимости Тайваня. Китайский дипломат посоветовал Соединенным Штатам предпринять меры для сохранения китайско-американских отношений и поддержания стабильности в Тайваньском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай, что связано с растущей напряженностью в отношениях с Пекином. Тайвань ранее объявил о полном прекращении поставок станков в Россию, что стало ответом на международные санкции против Москвы.