Орбан поддержал Ле Пен и сравнил ее дело с преследованием Трампа

Орбан поддержал Ле Пен, сравнив обвинения против нее с делом Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Виктор Орбан выразил поддержку лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает РИА «Новости». Премьер-министр Венгрии отметил, что выдвинутые против Ле Пен обвинения напоминают ему дело против Дональда Трампа. Орбан заявил, что подобные преследования могут стать решающим шагом к победе, как это произошло с Трампом.



Орбан написал в соцсети Х, что обвинения против Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов в Европарламенте потребовали наказания, включая невозможность избираться на посты в госвласти на пять лет. Если суд одобрит эти меры, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.

Прокуратура запросила для Ле Пен наказание в виде лишения свободы на пять лет, из которых три года условно, а также штраф в размере 300 тыс. евро. Партия «Национальное объединение» также может столкнуться со штрафом в 2 млн евро. Если приговор вступит в силу, Ле Пен будет обязана отбывать срок с электронным браслетом дома, что не предполагает тюремного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блок левых в парламенте Франции «Новый народный фронт» внес вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье, заявив о несоответствии его правительства результатам выборов.

Прокуратура во Франции потребовала приговорить лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из которых три года условно и два года с электронным браслетом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала требование прокуратуры Парижа приговорить Марин Ле Пен к лишению свободы, отметив, что это свидетельствует о «разбушевавшейся демократии» во Франции.