Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что требование прокуратуры Парижа приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы показывает, как «демократия во Франции разбушевалась».

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен – демократия во Франции разбушевалась», – заявила дипломат, указывая на параллели между ситуацией с сооснователем Telegram Павлом Дуровым и Марин Ле Пен. По ее мнению, эти события свидетельствуют об усилении политического давления во Франции.

Захарова также подчеркнула, что подобные действия со стороны французской прокуратуры могут иметь значительные последствия для прав и свобод граждан, особенно на фоне выборов и политических изменений.

Накануне прокуратура во Франции потребовала приговорить лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы: к трем – условно, к двум – с электронным браслетом.

Прокуратура завела дело против Ле Пен сразу после окончания противоречивых для Франции выборов в национальный парламент. В конце сентября в Париже начался судебный процесс против Ле Пен и ее партии по делу о предполагаемом отмывании 6,8 млн евро.