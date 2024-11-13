Французская прокуратура потребовала осудить Ле Пен на пять лет

Обвинение во Франции потребовало осудить Ле Пен на пять лет и запретить ей избираться

Tекст: Антон Антонов

Кроме того, в отношении Ле Пен обвинение требует невозможности избираться сроком на пять лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

При этом обвинение требует наказать всех фигурантов дела о якобы фиктивном найме ассистентов ЕП запретом «избираться в органы государственной власти», «рассчитанном в зависимости от обязанностей каждого человека». Запрет, по мнению обвинения, должен вступать в силу немедленно, не дожидаясь апелляции. Как пояснило Agence France-Presse, фактически речь идет о запрете «баллотироваться на будущих местных или национальных выборах».

Также прокуроры настаивают на штрафе для партии «Национальное объединение» в размере 2 млн евро.

Сама Ле Пен отвергла все обвинения. «Это попытка разрушить нашу партию», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Она считает, что «прокуратура чрезмерна в своих требованиях». Ле Пен рассчитывает, что суд «не последует требованиям обвинения». При этом она отметила, что запрашиваемый приговор «не стал для нее сюрпризом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура завела дело против Ле Пен сразу после окончания противоречивых для Франции выборов в национальный парламент. В конце сентября в Париже начался судебный процесс против Ле Пен и ее партии по делу о предполагаемом отмывании 6,8 млн евро.

Тем временем в Германии более 100 депутатов под руководством члена ХДС Марко Вандервица подали в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии».