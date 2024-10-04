Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия новому премьеру

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Agence France-Presse, в документе говорится, что «существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», передает РИА «Новости».

Вотум недоверия был выдвинут 192 депутатами, входящими в коалицию левых, и будет представлен в Национальном собрании во второй половине дня во вторник. Лидер социалистов Оливье Фор станет его представителем. Основное обвинение в адрес правительства состоит в несоответствии его состава и приоритетов волеизъявлению населения на последних выборах.

Однако, как сообщается, у вотума недоверия мало шансов на успех. Фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не намерена голосовать в его поддержку. Для того чтобы вотум был принят, необходимо набрать большинство голосов в парламенте, что маловероятно без поддержки правых.

Напомним, победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций. Макрон назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье.