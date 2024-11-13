Эксперт объяснил невозможность лишения иностранцев водительских прав за нарушение ПДД

Автоэксперт Лысаков раскритиковал идею аннулирования иностранных водительских прав за нарушение ПДД

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы предлагают внести в закон «О безопасности дорожного движения» изменения, которые предусматривают аннулирование иностранных водительских прав за несоблюдение ПДД, передает «Коммерсант». Уточняется, что за административные нарушения на территории России зарубежные национальные и международные водительские удостоверения предлагается признавать недействительными с момента вступления в силу соответствующего постановления.



«Данное предложение просто невозможно воплотить в жизнь. Камеры, которые фиксируют административные правонарушения, настроены считывать номера. Они не могут определить, кто именно находится за рулем автомобиля: наш гражданин с российским удостоверением или иностранец с правами своей страны», – говорит Лысаков.

Он объясняет, что при фиксировании камерой административного правонарушения штраф приходит не водителю, который на тот момент находился за рулем, а собственнику данного автомобиля. Соответственно, машину в момент правонарушения мог вести кто угодно.

«Соответственно, соблюдать данное предложение можно лишь при условии, что автомобиль за нарушение остановит сотрудник ГАИ, который попросит предъявить водительское удостоверение при проверке, увидит, что оно иностранное, и аннулирует его. Но это невозможно – у нас просто нет столько инспекторов на дороге», – поясняет собеседник.

Кроме того, он обращает внимание на давнюю проблему: камеры не могут фиксировать правонарушения автомобилей с иностранными номерами. По словам Лысакова, в России не существует единого реестра регистрационных знаков транспортных средств, выданных за границей. Более того, при въезде в страну такой автомобиль никак не фиксируется, а значит, и административные штрафы его водитель может получать лишь при личной встрече с сотрудником ГАИ.

«И, опять же, если имеющего иностранные права водителя грузового транспортного средства, который приехал с товаром в нашу страну, остановит инспектор, поскольку тот превысил допустимую скорость, что дальше? Ну аннулирует он права, а с товаром что делать? Ведь согласно нашим правилам, сотрудник ГИБДД даже не может сесть в этот грузовик и отогнать его. И водитель не сможет, потому что у него просто права отнимут. Большой вопрос, что делать тогда в такой ситуации. Инициатива гиблая и абсолютно не имеет перспектив», – заключил Лысаков.

Ранее МВД России предлагало запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать водительское удостоверение.