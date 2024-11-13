Эрдоган выразил обеспокоенность заявлениями США о Ближнем Востоке

Эрдоган заявил о беспокойстве Турции по поводу заявлений США по Ближнему Востоку

Tекст: Ольга Иванова

Эрдоган заявил, что некоторые заявления США по ситуации с действиями Израиля в регионе вызывают беспокойство у Анкары, передает ТАСС. Он выразил надежду на конструктивные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом. «На мой взгляд, пока рано делать какие-либо выводы [о влиянии переизбрания Трампа на ситуацию в регионе]», – сказал Эрдоган журналистам после визитов в Саудовскую Аравию и Азербайджан. Он подчеркнул, что ожидает изменений в политике США после передачи власти.

Эрдоган напомнил о своих контактах с Трампом после его избрания и выразил надежду на продолжение такого же общения. Он отметил, что его взаимодействие с Трампом было более продуктивным по сравнению с нынешними отношениями с Джо Байденом. «Надеюсь, что в новый период мы предпримем шаги наилучшим образом, и от этого выиграют как Соединенные Штаты, так и Турция», – добавил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность личных встреч с Трампом, считая телефонные переговоры недостаточными для развития отношений. Он выразил надежду на встречи на международных площадках или в формате двусторонних переговоров, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Эрдоган отметил, что администрация Трампа рассматривает экономику как одно из основных направлений, и указал на потенциал Турции в сфере инвестиций. Турецкий лидер подчеркнул, что возможны новые формы сотрудничества, особенно в области энергетики и технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине, если США проявят инициативу.