Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.19 комментариев
В Абхазии освободили всех ранее задержанных оппозиционеров
В Абхазии освободили пятого ранее задержанного оппозиционера
В Абхазии освобождены все пятеро оппозиционеров, задержанных в понедельник, сообщил представитель оппозиции Адгур Ардзинба.
В Абхазии были освобождены все пятеро оппозиционеров, которые были задержаны в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оппозиции Адгура Ардзинбу. В числе освобожденных – Алмасхан Ардзинба, последний из задержанных.
До этого РИА «Новости» сообщило, что в Абхазии из-под стражи освободили четвертого из пяти ранее задержанных оппозиционеров. Освобожденным стал Гарри Кокая, которого выпустили из изолятора временного содержания Службы госбезопасности республики.
Ранее во вторник из-под стражи были освобождены оппозиционеры Аслан Гварамия, Омар Смыра и Рамаз Джопуа. Сообщается, что их задержание было связано с их оппозиционной деятельностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в Абхазии блокировала республиканскую трассу и два моста в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата. Оппозиционеры также блокировали въезды в Сухум, требуя освобождения задержанных активистов. Они отказались от предложения властей разблокировать мосты в обмен на освобождение задержанных, заявив, что условия не устраивают протестующих.
Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что происходящие события являются внутренним процессом и не представляют угрозы для туристов.