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    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
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    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 15:07 • Новости дня

    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

    В Сети опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал ТСН опубликовал видео, запечатлевшее момент прорыва дамбы Кураховского водохранилища около города Курахово в ДНР, где продолжаются боевые действия между российскими войсками и ВСУ.

    На кадрах видно, как вода прорывается через разрушенные участки, нанося значительный ущерб, передает «Военная хроника».

    Дорога на дамбе также получила повреждения в результате инцидента. Прорыв произошел в условиях продолжающегося наступления российских войск на позиции вооруженных сил Украины в этом районе, что усложняет транспортное сообщение и проведение операций в зоне конфликта.

    На кадрах также видны последствия прорыва: затопленные участки и поврежденные инфраструктурные объекты. Власти ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои.

    11 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    На Украине выстроились очереди у военкоматов

    На Украине заметили очереди у военкоматов из-за проблем с продлением отсрочек

    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Десятки людей собрались у военкоматов на Украине, поскольку электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны.

    У военкоматов на Украине выстроились огромные очереди, поскольку граждане не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы, передает  «Рамблер» со ссылкой на украинские СМИ.

    Сообщается, что срок отсрочек для большинства граждан истек 9 ноября, и на обновление данных предоставляется всего семь дней. По информации издания, решение вопроса неофициальным путем обходится в 700 долларов.

    Известно, что украинские власти анонсировали обновление отсрочек через национальное приложение «Резерв+» для отдельных категорий, таких как инвалиды и студенты. Однако этот функционал работает с перебоями. Приложение должно загружать информацию о наличии инвалидности из реестра Пенсионного фонда, но многие инвалиды получили статус через соцслужбу и теперь не могут подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

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    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    12 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

    Рогов: Российские войска продвинулись в районе Новодаровки в Запорожской области

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли значительного продвижения в районе села Новодаровка в Запорожской области на административной границе с ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска достигли значительного прогресса в районе села Новодаровка в Запорожской области, на границе с Донецкой народной республикой, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия происходят на Времевском направлении, где за последние два дня были зафиксированы значительные успехи российских сил.

    Кроме того, в населенном пункте Ровнополь проводится зачистка, и, по словам Рогова, украинские военнослужащие, находящиеся там, сдаются в плен. Он подчеркнул, что «каждый последующий день бьет рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону военнослужащих ВСУ». Рогов также отметил, что жители Запорожской области, загнанные на фронт, не желают воевать, считая, что для украинских националистов они находятся в категории «генетически неправильных украинцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в пригородах Запорожья, а в Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    12 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах

    Украинские силы в Елизаветовке и Ильинке к югу от Курахово попали в клещи и отрезаны от снабжения

    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группировки ВСУ в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахово отрезаны от основных сил и снабжения, что вынуждает их пытаться выходить малыми группами под огневым контролем российских войск.

    Группировки украинских сил, находящиеся в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка, оказались в клещах, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, эти подразделения отрезаны от основных сил и лишены подвоза провизии, что создает для них крайне сложные условия.

    В силовых структурах уточнили, что украинские военные пытаются покинуть окруженные населенные пункты малыми группами. Однако все пути, по которым они могут двигаться, находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, что значительно осложняет попытки отступления.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, сообщал Владимир Зеленский.

    Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой народной республике, отмечал глава региона Денис Пушилин.

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    12 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотника, 585 ЗРК, 19 176 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    12 ноября 2024, 08:59 • Новости дня
    Российская авиация ударила по объектам ВСУ в пригородах Запорожья
    Российская авиация ударила по объектам ВСУ в пригородах Запорожья
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиация нанесла удар по пригородам Запорожья, где сосредоточены военные объекты ВСУ, при этом в самом городе были слышны несколько взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что в результате атаки в самом Запорожье были слышны взрывы. Он подчеркнул, что авиаудар был нанесен с применением авиационных бомб.

    Сейчас проводится уточнение данных о точных местах ударов и степени поражения украинских военных объектов, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил о подготовке вооруженных сил Украины к удару по дамбе в Васильевке. В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры.

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    12 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    В результате российского удара в Харькове ликвидировано 70 украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове был нанесен удар по военной части украинских войск, в результате которого погибли около 70 военных, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате атаки погибли около 70 украинских военных, более 100 получили ранения, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после взрыва на место происшествия направились машины скорой помощи и пожарные. На данный момент спасательные службы продолжают извлекать пострадавших из-под завалов.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по пункту управления украинского нацформирования «Кракен» на Харьковском направлении, в результате чего были уничтожены важные цели.

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    12 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР

    Марочко: ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, отбивая контратаки и удары ВСУ

    ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы закрепились на окраинах Тернов в Донецкой народной республике, несмотря на массированные удары со стороны вооруженных сил Украины, которые приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские силы безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, осуществляя массированные удары, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что вооруженные силы Украины предпринимают многократные попытки контратак, используя артиллерию, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО). Эти действия приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры в районе Тернов. Однако, несмотря на усилия украинских войск, выбить российские штурмовые подразделения не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике, Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс. солдат ВСУ на рубежах Луганской народной республики, а российские войска освободили Вишневое в Донецкой народной республике.

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    11 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров ответил на заявление Сырского о Курске

    Сенатор Джабаров заявил, что Сырский заблуждается в целях ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о целях Киева в Курской области, назвав это заблуждением, и обвинил украинских военных в терроризме.

    Джабаров выразил мнение, что Сырский заблуждается, говоря, что целью ВСУ является защита других направлений фронта. Он подчеркнул, что действия украинских военнослужащих следует рассматривать как терроризм, в то время как «наши солдаты совершают настоящий подвиг», сообщает «Лента.ру».

    Ранее, 8 ноября, The Washington Post опубликовала материал о тяжелых условиях, в которых находятся подразделения ВСУ в Курской области. В беседе с изданием двое неназванных украинских военных описали ситуацию в регионе как «намного сложнее, чем несколько месяцев назад». Они отметили, что идут ожесточенные бои, и военные вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также сбили четвертую украинскую ракету в приграничном районе региона благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из РДК и других подразделений ВСУ в районе Курской области.

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    11 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

    Россия отвергла заявления Кишинева о нарушении воздушного пространства БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА.

    Как сообщает ТАСС, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что обвинения являются голословными и антироссийскими выпадами, которые стали нормой для молдавской стороны.

    Ранее МИД Молдавии выступил с заявлением о том, что обнаружены беспилотники, которые якобы были выпущены с территории России с целью отвлечения ПВО Украины. Однако, по словам Захаровой, никаких доказательств российского происхождения БПЛА представлено не было. Молдавская сторона ограничилась ссылкой на «точные сведения», не раскрывая никаких деталей.

    Захарова выразила уверенность в том, что эти доказательства никогда не будут представлены, так как их попросту не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, который обследует полиция, а специалисты взрывотехнического отдела прибыли на место для его изучения.

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие беспилотники якобы были российскими и использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, несмотря на отсутствие доказательств их происхождения.

    Молдавский президент Майя Санду отметила, что найденные дроны не представляют угрозы для граждан, но подчеркнула необходимость постоянной бдительности и приобретения необходимой техники.

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    12 ноября 2024, 02:40 • Новости дня
    ВСУ открыли стрельбу по дронам прямо над жилыми кварталами Запорожья

    Tекст: Максим Попов

    В Запорожье, контролируемом киевским режимом, ВСУ активно ведут огонь по дронам над густонаселенными районами, а не загородом, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, наибольшая активность наблюдается в Коммунарском и Шевченковском районах, а также в центре Запорожья. Он подчеркнул, что ВСУ ведут беспорядочную стрельбу, пытаясь уничтожить дроны, представляющие угрозу для военных объектов, передает ТАСС.

    До этого стало известно, что ВСУ планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

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    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Трамп выбрал «ястреба» для борьбы с Китаем

    Наиболее вероятным кандидатом на должность госсекретаря США при Дональде Трампе является сенатор от Флориды Марко Рубио, пишут американские СМИ. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он тем не менее является сторонником начала переговоров по украинскому кризису. Чего стоит ожидать от претендента на пост госсекретаря США? Подробности

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    Украина призналась в энергетическом каннибализме при отступлении

    Еще весной офис Зеленского инициировал разборку Кураховской ТЭС, и летом эта работа была практически завершена. Причем информация о демонтаже ТЭС появилась ровно в тот момент, когда российские войска начали бои за город. В чем заключались особенности подобной операции и почему о ней решили не сообщать украинцам? Подробности

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    Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы

    В Европе стали появляться признаки того, что можно назвать «антитрамповским бунтом», а может быть, даже заговором против Трампа. Наиболее ярко это видно в европейской политике по поводу России и Украины. О каком бунте идет речь и почему и как он будет жестоко подавлен новым хозяином Белого дома? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

      Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

      Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Почему Россия сильнее Запада

      При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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