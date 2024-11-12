Войска России нанесли удары по формированиям ВСУ на нескольких направлениях

В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

Tекст: Евгений Поздняков

«Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

«Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

«Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

«Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

«Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

«Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.