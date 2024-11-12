Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Войска России нанесли удары по формированиям ВСУ на нескольких направлениях
Подразделения различных группировок войск на Украине нанесли удары по формированиям ВСУ, отражая их контратаки и улучшая тактическое положение, в результате чего противник потерял более 1980 военнослужащих, бронетехнику и вооружение.
Подразделения группировки «Север» атаковали формирования 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 103-й и 113-й бригад теробороны в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены бронемашина и два автомобиля.
На Харьковском и Донецком направлениях группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся поражение 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированным бригадам и 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 470 военнослужащих и различная техника, включая гаубицы и станции РЭБ.
В Донецкой области Южная группировка войск РФ отразила пять контратак и нанесла поражение 24-й, 30-й, 46-й и 79-й бригадам ВСУ. Потери составили до 765 военнослужащих, уничтожены бронетранспортеры и гаубицы.
Группировка войск «Центр» продолжила наступление на Донецком направлении, нанесли поражение 100-й, 142-й, 68-й бригадам ВСУ и 116-й бригаде теробороны. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк Leopard, бронетранспортеры и артиллерийские установки.
«Восток» заняли более выгодные рубежи, атаковав 33-ю и 128-ю бригады в Запорожской и Донецкой областях. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и различная техника.
Войска «Днепр» нанесли поражение 110-й механизированной бригаде, а также бригадам теробороны в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины в Курской области, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.