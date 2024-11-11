При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
Мишустин: Молодые бойцы СВО получат выплату в размере трети стоимости жилья
Мишустин: Молодые бойцы СВО получат право на выплату в размере трети стоимости жилья
Молодые бойцы специальной военной операции смогут получить выплату на покупку жилья в размере около трети от стоимости недвижимости, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Молодые участники специальной военной операции получат первоочередное право на выплату для приобретения жилья. Эта выплата составит около трети от стоимости недвижимости и может быть использована как на первоначальный взнос, так и для погашения ипотеки, сказал Мишустин, передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что данная мера является частью государственной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем. Он отметил, что поддержка бойцов СВО и их семей остается ключевым приоритетом для правительства, особенно для тех, кто создает семьи и становится родителями.
Премьер-министр заверил, что правительство продолжит принимать решения, необходимые для поддержки участников СВО, которые защищают интересы страны. Это будет включать в себя дополнительные социальные гарантии и помощь в решении насущных жилищных вопросов.
Ранее Мишустин объявлял о внесении поправок в трудовое законодательство, которые гарантируют сохранение рабочих мест для участников СВО на Украине на весь срок их службы.